به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی در فاصله ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شامگاه به وقت مسکو، ۲۳۰ فروند پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، این پهپادها از نوع بال‌ثابت بوده و بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک و کورسک، جمهوری کریمه و همچنین دریای سیاه شناسایی و هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی یا محل دقیق سقوط پهپادها منتشر نکرده است.

از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حملات پهپادی به مناطق مرزی و تأسیسات نظامی و زیرساختی دو کشور به یکی از محورهای اصلی درگیری تبدیل شده است.

مسکو بارها از رهگیری شمار زیادی پهپاد اوکراینی خبر داده است.