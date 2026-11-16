به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته یک‌هزار و ۳۳۶ فروند پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.

این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره مناطق هدف قرارگرفته، تعداد پهپادهای منهدم‌شده در هر منطقه و نوع این پهپادها منتشر نکرده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک لکوموتیو در محدوده ایستگاه راه‌آهن زاپوریژیا را که برای انتقال محموله‌های نیروهای مسلح اوکراین استفاده می‌شد، هدف قرار دادند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد یک کشتی دریایی را که حامل محموله‌های نظامی و کالاهای دومنظوره برای نیروهای مسلح اوکراین و در مسیر بندر چورنومورسک بود، هدف قرار داده است.