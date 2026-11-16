به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد احمدی از دستگیری یک حفار غیرمجاز در محدوده حریم مجموعه جهانی تخت جمشید در شهرستان مرودشت خبر داد و گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی، پایش مستمر و گشت‌زنی نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، فردی که به‌صورت غیرمجاز در حریم آثار تاریخی فعالیت داشت، هنگام حفاری در محدوده مجموعه جهانی تخت جمشید شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این عملیات پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و شناسایی فرد موردنظر، توسط مأموران یگان حفاظت در محدوده حریم این اثر جهانی به اجرا درآمد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در جریان دستگیری متهم، ادوات حفاری و یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد و فرد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی تحویل داده شد.

احمدی با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت با هوشیاری، آمادگی عملیاتی و پایش مستمر، با هرگونه تعرض و فعالیت غیرمجاز در عرصه و حریم آثار تاریخی برخورد قانونی می‌کنند.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف پیشگیری از تخلفات، مقابله با تعرض به محوطه‌های تاریخی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز در سطح استان انجام می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی فارس در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا فعالیت مشکوک در محدوده آثار و محوطه‌های تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.