به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود توکلی، جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ، صبح امروز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اهمیت درختکاری و ضرورت توسعه فضای سبز شهری اظهار کرد: درختکاری سنتی دیرینه در کشورمان ایران و بسیاری از کشورهای جهان است که در دین مبین اسلام نیز به‌عنوان سنتی حسنه مورد تأکید قرار گرفته است.



وی با اشاره به روایات اسلامی درباره اهمیت کاشت و نگهداری درخت افزود: در روایات نقل‌شده از امام صادق(ع) نیز بر کاشت درخت و مراقبت از آن تأکید شده است. همچنین رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت درختکاری تأکید داشته‌اند و هر سال شاهد حضور ایشان در برنامه‌های درختکاری و توصیه به مردم برای پاسداشت این سنت حسنه بوده‌ایم.



جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: در همین راستا و با توجه به پیام مقام معظم رهبری در ابتدای سال مبنی بر ضرورت کاشت نهال امید در کشور، سپاه تهران بزرگ از فروردین‌ماه امسال برنامه‌ریزی برای اجرای پویشی با محوریت درختکاری و توسعه فضای سبز را آغاز کرد.



توکلی با بیان اینکه در مرحله نخست، کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این پویش با اهدافی همچون امیدآفرینی، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه فضای سبز و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدا طراحی شده است.



وی از آغاز رسمی این پویش از روز دوشنبه ۲۵ ماه جاری خبر داد و تصریح کرد: این طرح در محلات، مدارس، بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی تهران اجرا می‌شود و حدود ۱۳۰ نقطه برای اجرای آن در سطح شهر انتخاب شده است. در این مکان‌ها علاوه بر کاشت نهال، برنامه‌های فرهنگی مرتبط نیز برگزار خواهد شد.



جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ با تأکید بر استمرار این حرکت تا پایان سال و تداوم آن در سال‌های آینده خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی ما این است که طی چهار سال، یک میلیون نهال در قالب این طرح در سطح شهر تهران کاشته شود.



توکلی درباره ویژگی‌های این پویش نسبت به برنامه‌های مشابه گذشته گفت: یکی از تفاوت‌های اصلی این طرح، استمرار آن در یک بازه زمانی چهار ساله و اجرای برنامه در روزها و مقاطع مختلف سال است؛ البته کاشت درخت با توجه به شرایط فنی و اقلیمی، عمدتاً در فصل‌های پاییز و بهار انجام خواهد شد.



وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای نگهداری نهال‌ها اظهار کرد: نهال‌های مورد استفاده در این طرح به همراه گلدان‌های نایلونی کاشته می‌شوند و با توجه به اینکه درختان در فصل سرد عمدتاً در دوره خواب زمستانی قرار دارند، امکان ادامه عملیات کاشت در پاییز و زمستان نیز فراهم است.



توکلی با بیان اینکه برای نگهداری و مراقبت از نهال‌ها نیز سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است، افزود: به مدت شش ماه امکان مراقبت و نگهداری از نهال‌ها توسط افرادی که در کاشت آنها مشارکت می‌کنند، فراهم خواهد بود. هر نهال پس از کاشت در موقعیت جغرافیایی مشخص، یک کد اختصاصی دریافت می‌کند که از طریق پلاک مربوط به همان درخت در اختیار فرد کاشت‌کننده قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: به این ترتیب، افرادی که نهالی را به یاد شهدا، شهدای شاخص یا حتی به نیت اموات خود می‌کارند، می‌توانند از طریق کد اختصاصی، محل کاشت درخت خود را شناسایی و وضعیت آن را پیگیری کنند. در صورتی که نهالی به هر دلیل خشک شده باشد، امکان کاشت مجدد آن وجود دارد و در غیر این صورت نیز افراد می‌توانند برای آبیاری و نگهداری از نهال خود اقدام کنند.

سردار محمود توکلی در ادامه نشست خبری با اشاره به نحوه تأمین و انتخاب نهال‌های این پویش اظهار کرد: نهال‌هایی که برای این برنامه تهیه شده‌اند، از سوی کارشناسان فضای سبز شهرداری تهران از نظر تناسب با شرایط اقلیمی پایتخت مورد تأیید قرار گرفته‌اند.



وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر کاشت درختان مثمر افزود: در صورت فراهم شدن امکان تهیه نهال‌های مثمری که با اقلیم شهر تهران سازگاری داشته باشند، این نهال‌ها نیز به مجموعه درختان پیش‌بینی‌شده برای این طرح اضافه خواهند شد.



جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه عدد ۳۱۳ هزار نهال هدف‌گذاری‌شده برای مرحله نخست این پویش است، تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، نهال‌های مورد نیاز به‌تدریج تأمین و در اختیار مردم قرار گیرد. تمامی نهال‌هایی که در قالب این طرح کاشته می‌شوند، رایگان هستند و هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت نخواهد شد.



کاشت یک میلیون نهال در تهران زودتر از چهار سال محقق می‌شود



توکلی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اجرای این طرح در سایر نقاط کشور گفت: با توجه به شرایط کشور و درگیری با جنگ و همچنین خروج تدریجی از فصل مناسب درختکاری، امکان اجرای مطلوب این برنامه در زمان پیش‌بینی‌شده فراهم نشد؛ به همین دلیل، ضرورت اجرای این حرکت مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای آغاز آن در تهران انجام شد.



وی ادامه داد: عملیات کاشت نهال می‌تواند تا پایان سال و حتی ماه‌های ابتدایی سال آینده ادامه پیدا کند تا به عدد تعیین‌شده یا حتی فراتر از آن دست پیدا کنیم. هدف‌گذاری ما کاشت یک میلیون نهال طی چهار سال در سطح تهران است، اما اطمینان داریم این میزان زودتر از موعد چهار ساله محقق خواهد شد.



جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به برنامه سایر دستگاه‌ها برای توسعه فضای سبز پایتخت خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف نیز برنامه‌هایی برای کاشت نهال در تهران، به‌ویژه در اسفندماه و هم‌زمان با سنت ایرانی درختکاری در ۱۵ اسفند، دارند که نهال‌های کاشته‌شده در این برنامه‌ها نیز به آمار کلی اضافه خواهد شد. امیدواریم مجموعه این اقدامات موجب جهشی در توسعه فضای سبز و بهبود وضعیت محیط زیست شهر تهران شود.



مدارس، مساجد و بوستان‌ها میزبان نهال‌های امید



توکلی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه نظارت بر وضعیت نهال‌های کاشته‌شده و جلوگیری از خشک شدن آنها گفت: برای مراقبت و نگهداری از نهال‌ها برنامه‌ریزی شش‌ماهه انجام شده است. اگرچه در فصل زمستان به دلیل خواب زمستانی درختان، میزان نیاز آنها به آبیاری نسبت به فصل‌های گرم کمتر است، اما سازوکار نگهداری از نهال‌ها پیش‌بینی شده تا پس از کاشت به حال خود رها نشوند.



وی با اشاره به انتخاب مکان‌هایی با متولی مشخص برای اجرای این طرح افزود: بخش عمده نهال‌ها در مدارس، مساجد، محوطه ادارات، بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی کاشته خواهند شد؛ مکان‌هایی که هرکدام متولی مشخصی دارند و مسئولان آنها در انتخاب محل مناسب و مراقبت از درختان مشارکت خواهند کرد.



جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ تأکید کرد: در این مرحله، کاشت درخت در مراتع و مناطق کوهستانی که دسترسی و مراقبت از آنها دشوار است، در دستور کار قرار ندارد و اولویت با فضاهای داخل شهر تهران و مکان‌هایی است که امکان آبیاری و نگهداری مستمر از نهال‌ها در آنها وجود داشته باشد.



توکلی مشارکت شهروندان را نیز از الزامات موفقیت این پویش دانست و اظهار کرد: علاوه بر مسئولان و متولیان فضاهای انتخاب‌شده، مردم نیز در نگهداری و آبیاری نهال‌ها مشارکت خواهند داشت. اطلاعات هر نهال در سامانه ثبت می‌شود و در صورت خشک شدن درخت، امکان واکاری و کاشت نهال جایگزین وجود خواهد داشت.



کاشت درخت زیتون در تهران متناسب با شرایط اقلیمی امکان‌پذیر است



وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان کاشت درخت زیتون در تهران و تناسب آن با شرایط اقلیمی پایتخت اظهار کرد: درخت زیتون در تهران نیز قابلیت کاشت دارد و با اقلیم این شهر سازگار است. البته زیتون معمولی که محصول آن مورد استفاده قرار می‌گیرد با زیتون تلخ متفاوت است و نباید این دو گونه را با یکدیگر اشتباه گرفت.



توکلی افزود: در اجرای این پویش، انتخاب نوع درخت با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و نظر کارشناسان انجام خواهد شد تا نهال‌های کاشته‌شده از امکان رشد و ماندگاری مناسبی برخوردار باشند.



مدارس و مساجد می‌توانند به پویش ۳۱۳ هزار نهال امید بپیوندند



جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ درباره نحوه مشارکت مدارس و مساجد در این پویش گفت: در هر منطقه تعدادی مدرسه و مسجد به‌عنوان نقاط هدف انتخاب شده‌اند و با هماهنگی مدیران و اولیای مدارس، هیئت امنای مساجد، ائمه جماعات و پایگاه‌های بسیج، برنامه کاشت نهال در این مکان‌ها اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در سطح محلات نیز شوراهای محله در اجرای این برنامه مشارکت خواهند داشت. پس از آغاز رسمی پویش و برگزاری مراسم افتتاحیه، سایر مدارس و مساجدی که علاقه‌مند به حضور در این حرکت باشند نیز می‌توانند به آن بپیوندند و تا پایان سال در اجرای برنامه مشارکت کنند.



پلاک نهال‌ها برای ثبت یاد شهداست، نه یادگاری‌نویسی



توکلی در پاسخ به پرسشی درباره تابلوها و بنرهای شهری مرتبط با این پویش و احتمال برداشت نادرست از موضوع یادگاری‌نویسی روی درختان توضیح داد: بنرهای نصب‌شده در سطح شهر و همچنین بنر پشت سر ما در این نشست، با هدف جلب توجه شهروندان به موضوع درختکاری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا طراحی شده‌اند.



وی تأکید کرد: منظور از یادگاری در این برنامه، کاشت درخت به یاد شهدا و عزیزانی است که مردم به آنها علاقه دارند؛ به‌گونه‌ای که نام و یاد این افراد از طریق پلاک اختصاصی نصب‌شده روی هر نهال ثبت شود.



جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: ممکن است برخی از شهروندان تصور کرده باشند که هدف از این طرح، ترویج یادگاری‌نویسی روی تنه درختان است، درحالی‌که چنین منظوری وجود ندارد. پلاک‌های پیش‌بینی‌شده صرفاً برای ثبت یاد و نام شهدا و عزیزان مردم و همچنین ایجاد انگیزه برای مشارکت شهروندان در این حرکت طراحی شده‌اند.

