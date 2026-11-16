به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۲۴ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، رطوبت نسبی در ایستگاه‌های مختلف استان ثبت شد.

بر همین اساس، میزان حداکثر رطوبت نسبی در ایستگاه‌های بهبهان ۹۸، شوش ۹۷، ایذه ۹۴، صفی‌آباد دزفول ۹۲، گتوند ۹۲، رامشیر ۸۸، لالی ۸۸، مسجدسلیمان ۸۶، بستان ۸۴، امیدیه ۸۳، آغاجاری ۸۰ و کشاورزی اهواز ۸۰ درصد گزارش شده است.

همچنین رطوبت در ایستگاه‌های فرودگاه اهواز ۷۹، بندر ماهشهر ۷۹، هویزه ۷۹، شادگان ۷۵، هندیجان ۷۵، آبادان ۷۴، رامهرمز ۶۷، هفتکل ۶۷، شوشتر ۶۲ و حسینیه ۶۰ درصد ثبت شده است.

کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی در این مدت نیز با ۴۳ درصد در ایستگاه دزپارت به ثبت رسید.