هندیجان با ۷۰ درصد بیشترین رطوبت خوزستان را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه اول آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه فعال استان به ۵۱.۹ درصد رسید.

در این بازه زمانی، پس از هندیجان، ایستگاه‌های ایذه و گتوند با ۶۹ درصد، شوش با ۶۶ درصد و آبادان با ۶۵ درصد بیشترین رطوبت را تجربه کردند.

همچنین میزان حداکثر رطوبت در شادگان ۶۴ درصد، کشاورزی اهواز ۶۱ درصد، صفی‌آباد دزفول ۵۴ درصد، هویزه ۵۳ درصد، بهبهان و شوشتر ۵۲ درصد، بندر ماهشهر و رامشیر ۵۰ درصد و امیدیه ۴۸ درصد گزارش شد.

در دیگر نقاط استان نیز بستان، رامهرمز و مسجدسلیمان ۴۵ درصد، لالی ۴۴ درصد، دزپارت ۴۲ درصد، فرودگاه اهواز ۴۰ درصد، آغاجاری ۳۷ درصد، و حسینیه و هفتکل ۳۶ درصد رطوبت نسبی را ثبت کردند.