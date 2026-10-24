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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

هندیجان با ۷۰ درصد بیشترین رطوبت خوزستان را ثبت کرد

هندیجان با ۷۰ درصد بیشترین رطوبت خوزستان را ثبت کرد

اهواز - اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته هندیجان با ۷۰ درصد بیشترین و حسینیه و هفتکل با ۳۶ درصد کمترین میزان رطوبت نسبی را در استان ثبت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه اول آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه فعال استان به ۵۱.۹ درصد رسید.

در این بازه زمانی، پس از هندیجان، ایستگاه‌های ایذه و گتوند با ۶۹ درصد، شوش با ۶۶ درصد و آبادان با ۶۵ درصد بیشترین رطوبت را تجربه کردند.

همچنین میزان حداکثر رطوبت در شادگان ۶۴ درصد، کشاورزی اهواز ۶۱ درصد، صفی‌آباد دزفول ۵۴ درصد، هویزه ۵۳ درصد، بهبهان و شوشتر ۵۲ درصد، بندر ماهشهر و رامشیر ۵۰ درصد و امیدیه ۴۸ درصد گزارش شد.

در دیگر نقاط استان نیز بستان، رامهرمز و مسجدسلیمان ۴۵ درصد، لالی ۴۴ درصد، دزپارت ۴۲ درصد، فرودگاه اهواز ۴۰ درصد، آغاجاری ۳۷ درصد، و حسینیه و هفتکل ۳۶ درصد رطوبت نسبی را ثبت کردند.

کد مطلب 6987751

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