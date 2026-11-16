حسن ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده‌رود اظهار کرد: حجم آب سد زاینده‌رود اکنون ۱۹۱ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

به گفته وی، ذخیره این سد سال گذشته در چنین روزی ۱۲۶ میلیون مترمکعب بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: میزان بارش‌ها در ایستگاه شاخص حوضه آبریز زاینده‌رود (چلگرد) در کوهرنگ به ۳۱۰ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

ساسانی با اشاره به وضعیت جریان آب سد گفت: ورودی به مخزن سد زاینده‌رود هم اکنون ۲۴ مترمکعب بر ثانیه و خروجی از آن ۱۶ مترمکعب بر ثانیه است.

به گزارش مهر، سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.