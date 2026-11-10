خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اینک مجموع ذخیره آب در هشت سد استان اصفهان به ۲۰۷ میلیون مترمکعب رسیده است، اظهار کرد: ذخیره سد زاینده‌رود اصفهان به عنوان اصلی ترین منبع آبی استان ۱۸۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

افزایش ۳۲ درصدی ذخیره زاینده‌رود نسبت به آبان سال گذشته

وی با اشاره به پرشدگی ۱۵ درصد از حجم مخزن یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعبی سد زاینده رود، خاطرنشان کرد: حجم آب این سد نسبت به مدت مشابه در آبان ماه سال گذشته، ۳۲ درصد افزایش داشته است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: هم اکنون ۸۵ درصد مخزن سد زاینده رود خالی است.

ذخیره سد گلپایگان به ۱۵.۵ میلیون مترمکعب رسید

دادخواه میزان ذخیره سد گلپایگان واقع در غرب استان را ۱۵.۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۳.۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه حجم سد حنا معادل ۳.۹ میلیون مترمکعب است، اضافه کرد: همچنین حجم سد کمانه سمیرم سه میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون حدود ۷۰۰هزار مترمکعب ذخیره آبی و سد باغکل شهرستان خوانسار و سد آغچه در فریدونشهر دارای ذخیره ۱.۳ میلیون متر مکعبی آب هستند.

به گزارش مهر، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان یازدهم آبان‌ماه سال جاری و پیش از وقوع بارش‌های مطلوب اخیر، مجموع ذخایر آبی هشت سد بزرگ این استان را ۱۸۹ میلیون مترمکعب اعلام کرده بود.

ظرفیت مجموع سدهای بزرگ استان اصفهان حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون متر مکعب است.