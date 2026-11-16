به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از انتشار آگهی غیرمعمول بررسی امکان فروش یکی از بازیکنان جوان خود، با واکنشی دور از انتظار روبه‌رو شد. این باشگاه که با انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار از آمادگی خود برای بررسی پیشنهادهای احتمالی امیرحسین محمودی خبر داده بود، حالا با نبود حتی یک پیشنهاد رسمی برای جذب این بازیکن مواجه شده است.

محمودی در جلسه با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، و همچنین گفت‌وگوهای متعدد با مدیران پرسپولیس مدعی شده بود پیشنهاد قابل توجهی از تراکتور دارد. او همچنین خواهان قراردادی با رقم ۱۲۰ میلیارد تومان بود؛ موضوعی که در هفته‌های گذشته به یکی از سوژه‌های بحث‌برانگیز پیرامون این بازیکن تبدیل شد.

از سوی دیگر شایعاتی درباره علاقه شباب الاهلی امارات به جذب محمودی نیز مطرح شده بود تا این تصور به وجود بیاید که او برای جدایی از پرسپولیس گزینه‌های مختلفی پیش رو دارد. با این حال، بررسی وضعیت پیشنهادها نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این گمانه‌زنی‌ها تاکنون به ارائه پیشنهاد رسمی منجر نشده است.

بنابراین محمودی فعلاً باید مطابق قرارداد خود به کار در پرسپولیس ادامه دهد و در صورت توافق با مدیران باشگاه، برای تمدید قرارداد نیز پای میز مذاکره بنشیند؛ شرایطی که با ادعاهای مطرح‌شده درباره پیشنهادهای خارجی و داخلی او فاصله زیادی دارد.