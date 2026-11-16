به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز (دوشنبه ۲۵ آبان‌) از ساعت ۱۵ با برگزاری ۵ دیدار به‌صورت همزمان پیگیری می‌شود. هفته‌ای که بدون تردید مهم‌ترین مسابقه آن تقابل پرسپولیس تهران و خاتون بم خواهد بود. در شرایطی که تغییرات مکرر برنامه مسابقات و دیدارهای معوقه نظم تقویم لیگ را تحت‌تأثیر قرار داده حالا تیم‌های مدعی و همچنین رقبا در نیمه پایین جدول فرصت دارند تا در یکی از حساس‌ترین مقاطع فصل جایگاه خود را بهبود ببخشند.

تقابل صدرنشین و مدافع عنوان قهرمانی در کانون توجه

بدون شک نگاه‌ها در هفته هشتم به ورزشگاه محل برگزاری دیدار پرسپولیس و خاتون بم دوخته خواهد شد. جایی که صدرنشین ۱۸ امتیازی لیگ باید برابر یکی از پرافتخارترین و قدرتمندترین تیم‌های فوتبال زنان ایران صف‌آرایی کند. سرخ‌پوشان پایتخت پس از شکست مقابل گل‌گهر با دو پیروزی متوالی برابر استقلال و سپاهان به مسیر موفقیت بازگشته‌اند و حالا به دنبال تثبیت صدرنشینی خود هستند. در سوی مقابل خاتون با وجود انجام بازی‌های کمتر و حضور در رقابت‌های آسیایی همچنان یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود. این مسابقه می‌تواند معادلات بالای جدول را دستخوش تغییر کند و برای هر دو تیم اهمیتی فراتر از سه امتیاز داشته باشد.

فرصت گل‌گهر و استقلال برای نزدیک‌شدن به صدر

گل‌گهر سیرجان که پس از تساوی بدون گل برابر ایستا البرز فرصت نزدیک‌شدن به صدر جدول را از دست داد این هفته در خانه میزبان آوا تهران است. شاگردان مریم جهان‌نجاتی با ۱۳ امتیاز در رتبه دوم قرار دارند و برای حفظ فاصله خود با تعقیب‌کنندگان و کاهش اختلاف با پرسپولیس چاره‌ای جز کسب سه امتیاز ندارند. آوا نیز که در هفته گذشته برابر استقلال شکست خورد به دنبال متوقف‌کردن یکی دیگر از مدعیان و فاصله‌گرفتن از منطقه خطر جدول است.

در دیگر مسابقه مهم هفته استقلال تهران در دیداری جذاب میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود. آبی‌پوشان پس از پیروزی برابر آوا با ۱۳ امتیاز در جمع مدعیان حضور دارند و برای حفظ موقعیت خود به دنبال کسب یک برد خانگی هستند. ملوان نیز پس از پیروزی پرگل برابر پالایش گاز ایلام با روحیه‌ای مضاعف پا به این مسابقه می‌گذارد. شاگردان پگاه نوری امیدوارند با تداوم روند مثبت خود برابر یکی از تیم‌های بالای جدول هم امتیاز کسب کنند.

دوئل‌های حساس در اصفهان و ایلام

سپاهان اصفهان که در هفته گذشته مغلوب پرسپولیس شد این بار در خانه پذیرای ایستا البرز خواهد بود؛ تیمی که در دو هفته اخیر توانسته خاتون بم و گل‌گهر سیرجان را متوقف کند و نشان داده حریفی آسان برای مدعیان نیست. طلایی‌پوشان برای باقی‌ماندن در کورس بالای جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند اما ایستا امیدوار است روند موفقیت‌آمیز خود برابر تیم‌های بزرگ را ادامه دهد.

در آخرین دیدار پالایش گاز ایلام و وارش نوشهر در جدالی مهم برای فرار از محدوده پایین جدول مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. پالایش گاز که با ۲ امتیاز در قعر جدول حضور دارد پس از شکست سنگین برابر ملوان به دنبال جبران است و وارش نیز برای افزایش فاصله خود با منطقه خطر به امتیازهای این مسابقه نیاز دارد.

برنامه دیدرهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* پرسپولیس تهران - خاتون بم

* گل گهر سیرجان - آوا تهران

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی

* پالایش گاز ایلام - وارش نوشهر

* سپاهان اصفهان - ایستا البرز