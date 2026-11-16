به گزارش خبرگزاری مهر، «مارات بردیف» سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور گروه ۲۰ و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک) به انگلیس درباره پیامدهای احتمالی محدود کردن مشارکت روسیه در فعالیت‌های گروه ۲۰ هشدار داد.

وی افزود: «نقض حقوق روسیه بدون پیامد نخواهد ماند و هرگونه اقدام ماجراجویانه در این زمینه، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. بهتر می‌دانیم که از چنین سناریویی جلوگیری شود.»

این مقام روس با اشاره به اینکه انگلیس در سال ۲۰۲۷ ریاست گروه ۲۰ را بر عهده خواهد داشت، افزود: لندن تاکنون موضع مشخصی درباره مشارکت روسیه در نشست‌ها و برنامه‌های این گروه در خاک انگلیس اعلام نکرده است.

بردیف تأکید کرد: رئیس دوره ای گروه ۲۰ نمی‌تواند اراده خود را به دیگر اعضا تحمیل کند یا به‌صورت یک‌جانبه درباره حضور و مشارکت آنها در فعالیت‌های این مجموعه تصمیم بگیرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای شرکت در نشست سران گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۷ به انگلیس دعوت نخواهد شد. برنهام دلیل این تصمیم را تحریم‌های اعمال‌شده علیه پوتین عنوان کرده بود.

بردیف همچنین اعلام کرد هشت عضو آپک به‌طور رسمی از نامزدی روسیه برای ریاست این مجمع حمایت کرده‌اند.

به گفته وی، چین، ویتنام، اندونزی، تایلند، برونئی، سنگاپور، مالزی و پاپوآ گینه نو از نامزدی روسیه حمایت کرده‌اند.

این دیپلمات روس افزود مسکو برای جلب حمایت اعضای آپک و نهایی شدن نامزدی خود تلاش می‌کند و تمایلی به طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در این زمینه ندارد.

پیش‌تر پوتین نامزدی روسیه برای ریاست آپک در سال ۲۰۳۵ را تأیید کرده بود. این مجمع ۲۱ عضو دارد.