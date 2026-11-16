به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت چینی مدعی شد قابلیت سیستم برای انجام فعالیت های علمی و حرفه ای پیچیده را افزایش داده و همزمان اقدامات حفاظتی علیه ریسک های ایمنی را بهبود بخشیده است.

علی بابا در بیانیه ای نوشت: مدل هوش مصنوعی جدید می تواند طیف وسیعی از فعالیت های خلاقانه و حرفه ای از مدلسازی سه بعدی گرفته تا توسعه بازی رایانشی، تولید دقیق، امور مالی، حقوقی، خدمات بهداشتی و اکتشافات علمی پیشروانه را انجام دهد.

شرکت های فناوری چینی که نیرویی عظیم در زمینه مدل های هوش مصنوعی منبع باز جهانی به شمار می روند، رقابتی سنگین و سخت برای ساخت سامانه های قدرتمندتر که فعالسازی آنها گرانقیمت نباشد، دارند. علی بابا اعلام کرده است آموزش «کوئن۴مکس» شامل کنترل های ایمنی در کنار تست های کد نویسی بوده است و به این ترتیب به کاهش ضعف هایی مانند تزریق کد، شکاف های ایمنی حافظه و قطع کنترل های دسترسی منجر شده است. اقدامات ایمنی جهت جلوگیری از سو استفاده از مدل در حوزه هایی مانند امنیت سایبری و مواد خطرناک نیز تقویت شده و همزمان تست های داخل شرکتی هیچ نشانی از قابلیت های پر خطر نشان نداده است.

توسعه دهندگان هوش مصنوعی چینی در ماه های اخیر همزمان با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره هوش مصنوعی خارج از کنترل و خطرات ازدست‌رفتن کنترل بر این فناوری، در نسخه‌های جدید مدل‌های خود اطلاعات و توضیحات بیشتری درباره ملاحظات ایمنی منتشر کرده‌اند.