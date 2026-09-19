هوش چینی در یک وب سایت دولتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که اف‌بی‌آی، توسعه‌دهنده این مدل، یعنی شرکت علی‌بابا را به «کپی‌برداری مخرب» از فناوری شرکت آمریکایی آنتروپیک متهم کرده است.

وب‌سایت «فدرال رجیستر» (Federal Register) که زیر نظر سازمان آرشیو ملی آمریکا اداره می‌شود، ابزار جست‌وجویی مبتنی بر مدل کوئن شرکت علی‌بابا را در کنار سایر گزینه‌های جست‌وجو در دسترس کاربران قرار داده بود. مشخص نیست این ابزار دقیقاً چه زمانی راه‌اندازی شده است.

بر اساس اسکرین‌شات‌ها و نسخه آرشیو شده‌ای از کد منبع سایت که توسط رویترز بررسی شده، جستجوی مبتنی بر کوئن تقریباً همزمان با انتشار پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی در مورد آن، حذف شد.

اف‌بی‌آی هفته گذشته علی‌بابا را به کپی کردن مدل‌های شرکت آنتروپیک برای ساخت ابزارهای هوش مصنوعی خود متهم کرد و این امر تنش‌ها بین واشنگتن و پکن را پیش از دیدار هفته آینده بین رهبران دو کشور افزایش داد.

مقامات آمریکایی در آن زمان گفتند که شرکت‌های هوش مصنوعی چینی در کپی کردن مخرب فناوری ایالات متحده در مقیاس صنعتی دست داشته‌اند.

اف‌بی‌آی از اظهار نظر خودداری کرد. آرشیو ملی و کاخ سفید به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.

استفاده دولت ایالات متحده از مدل کوئن در شرایطی صورت گرفت که بحث‌های جهانی پیرامون ایمنی هوش مصنوعی و همچنین مناقشات داخلی آمریکا درباره ضرورت وجود تدابیر نظارتی بر این فناوری یا احتمال قرار گرفتن کشور در وضعیت رقابتی نامطلوب به دلیل این مقررات در جریان بود.

کارشناسان هوش مصنوعی معتقدند که استفاده از این ابزار چینی در وب‌سایت «فدرال رجیستر» لزوماً خطراتی برای امنیت ملی ایجاد نکرده است. با این حال، این اقدام این پرسش را مطرح کرد که آیا دولت فدرال با پیام‌های پیشین خود در مورد مدل‌های هوش مصنوعی چینی در تضاد عمل کرده است یا خیر.

دنیل کاسترو، رئیس «بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری»، به وجود تناقض میان رقابت شدید آمریکا و چین برای ساخت مدل‌های هوش مصنوعی برتر و تصمیم یک نهاد آمریکایی برای استفاده از مدلی ساخت چین اشاره کرد.

او گفت: این یکی از عجیب‌ترین و غیرمنطقی‌ترین کارهایی است که تا به حال دیده‌ام.

وب‌سایت «فدرال رجیستر» که فهرست روزانه‌ای از مقررات پیشنهادی جدید را منتشر می‌کند، مدل کوئن را به عنوان ابزاری برای مرور و بررسی نظرات عمومی ارائه کرده بود.