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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

نیکویی: ۴۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه برق مرکزی بازگشت

نیکویی: ۴۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه برق مرکزی بازگشت

محلات- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: اجرای طرح ملی «مهتاب» در چهار ماه گذشته، موجب بازگشت بیش از ۴۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه برق این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکویی پیش‌ازظهر پنجشنبه در آیین افتتاح شانزدهمین مانور ملی «مهتاب» در شهرستان محلات اظهار کرد: اجرای اقدامات فنی و مدیریتی در قالب طرح ملی «مهتاب» تاکنون به تحقق ۲۹ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق استان منجر شده است.

وی افزود: طی چهار ماه گذشته ۵ هزار و ۴۰۰ کنتور معیوب در استان تعویض، ۳ هزار و ۹۰۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و بیش از ۸۵۰ انشعاب قانونی برای متقاضیان واگذار شده است.

نیکویی تصریح کرد: اجرای این اقدامات موجب بازگشت بیش از ۴۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی هدررفته به شبکه برق استان شده و نقش مؤثری در کاهش تلفات، مدیریت بار و افزایش قابلیت اطمینان شبکه داشته است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ مورد بازدید و آزمون چاه‌های کشاورزی انجام شده در برخی موارد دو بار بازدید صورت گرفته و مدیریت بار این بخش، نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و حفظ پایداری شبکه برق استان ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: نصب ۳ هزار فیوز محدودکننده برای استانداردسازی انشعابات، بازدید از ۲ هزار و ۲۰۰ مسجد و اماکن مذهبی، حدود ۵ هزار مرکز تجاری و ۵۲۳ مجتمع بین‌راهی از دیگر اقدامات اجرا شده در طرح مهتاب بوده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

نیکویی بیان کرد: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل برقی پرمصرف و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کم‌باری، از مهم‌ترین راهکارهای مشارکت مردم در تأمین برق پایدار است.

کد مطلب 6909805

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