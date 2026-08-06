به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکویی پیشازظهر پنجشنبه در آیین افتتاح شانزدهمین مانور ملی «مهتاب» در شهرستان محلات اظهار کرد: اجرای اقدامات فنی و مدیریتی در قالب طرح ملی «مهتاب» تاکنون به تحقق ۲۹ مگاوات صرفهجویی در مصرف برق استان منجر شده است.
وی افزود: طی چهار ماه گذشته ۵ هزار و ۴۰۰ کنتور معیوب در استان تعویض، ۳ هزار و ۹۰۰ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و بیش از ۸۵۰ انشعاب قانونی برای متقاضیان واگذار شده است.
نیکویی تصریح کرد: اجرای این اقدامات موجب بازگشت بیش از ۴۰ میلیون کیلوواتساعت انرژی هدررفته به شبکه برق استان شده و نقش مؤثری در کاهش تلفات، مدیریت بار و افزایش قابلیت اطمینان شبکه داشته است.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ مورد بازدید و آزمون چاههای کشاورزی انجام شده در برخی موارد دو بار بازدید صورت گرفته و مدیریت بار این بخش، نقش مهمی در جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته و حفظ پایداری شبکه برق استان ایفا کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: نصب ۳ هزار فیوز محدودکننده برای استانداردسازی انشعابات، بازدید از ۲ هزار و ۲۰۰ مسجد و اماکن مذهبی، حدود ۵ هزار مرکز تجاری و ۵۲۳ مجتمع بینراهی از دیگر اقدامات اجرا شده در طرح مهتاب بوده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
نیکویی بیان کرد: تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کمباری، از مهمترین راهکارهای مشارکت مردم در تأمین برق پایدار است.
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