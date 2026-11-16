به گزارش خبرگزاری مهر، رضا (تیشکو) حیدری پس از اجرای نمایش «قشقره» در سال ۱۳۹۸، بار دیگر به عرصه کارگردانی تئاتر بازمی‌گردد و اثر تازه وی با عنوان «بذار یه کم دیگه بخوابم» از ۱۱ آذر اجرای خود را در سالن کاخ هنر آغاز می‌کند.

این نمایش با تمرکز بر رابطه انسان و اشیاء، به سراغ ایده‌ای متفاوت در اجرا رفته است. در این اثر، چهار شیء با هویت مستقل از جایگاه عناصر معمول صحنه فراتر می‌روند و در نقش شخصیت‌های نمایشی حضور پیدا می‌کنند.

در جهان نمایشی «بذار یه کم دیگه بخوابم»، مواجهه انسان با اشیاء زمینه‌ای برای طرح موضوعاتی همچون هویت، تنهایی، زندگی و نسبت انسان با جهان پیرامون فراهم می‌کند. این رویکرد پیش‌تر نیز در نمایش «بازیافتی‌ها» مورد توجه قرار گرفته بود و در اثر جدید وی با شکل اجرایی دیگری دنبال می‌شود.

حیدری در این نمایش علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، طراحی صحنه و نور را بر عهده دارد و در کنار دیگر بازیگران روی صحنه حضور خواهد داشت. وی همچنین در حوزه طراحی نور تئاتر و ساخت تجهیزات نورپردازی فعالیت داشته و اختراع پروژکتور «ناهیرا» از جمله فعالیت‌های وی در این زمینه است.

عوامل نمایش «بذار یه کم دیگه بخوابم» عبارتند از ویسنده، طراح و کارگردان: رضا (تیشکو) حیدری، تهیه‌کننده: امیر صالحی‌زاده، مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، بازیگران به ترتیب ورود: صالح لواسانی، رضا (تیشکو) حیدری، نازنین نادرپور، فربد فرهنگ، سعیده صالحی و امین ورکش، با صدای سجاد افشاریان، آهنگساز و طراح صدا: امیر صدیقیان، طراح لباس: سوگل یوسفی، طراح مپینگ: شروین عقیلی، طراح صحنه و نور: رضا (تیشکو) حیدری، طراح گرافیک: صادق زرجویان، گرافیک و موشن‌گرافی: امیرحسین ستوده‌نسب، عکاسان و سازندگان تیزر: ارشیا ثقفی و زهرا حسینی، صدابردار: حمیدالله‌یار، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: پریسا گودرزی، مدیر صحنه: رضا منوچهری، دستیار طراح صحنه: علیرضا اخطاری، سرپرست گروه لباس: شیدا زواری، دستیار لباس: حنانه نجفی، دوخت لباس: سمیه خواسته، مدیر روابط‌عمومی و تبلیغات: ختن تهرانی، مشاور رسانه‌ای: فاطمه آبروش.

نمایش «بذار یه کم دیگه بخوابم» از ۱۱ آذر، ساعت ۱۸:۱۵ در سالن کاخ هنر اجرا می‌شود.