یونیفل: اسرائیل روزانه ۱۳۷ پرتابه به سمت جنوب لبنان شلیک می کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروی موقت سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) از افزایش چشمگیر تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داده و تأکید کرد که قطعنامه ۱۷۰۱ همچنان چارچوب اصلی بازگرداندن ثبات به منطقه است.

«یونیفل» در بیانیه خود با اعلام اینکه «دو هفته اخیر شاهد افزایش چشمگیر فعالیت نظامی اسرائیل در جنوب لبنان بوده است» تصریح کرد که بین ۵ تا ۱۶ اوت روزانه به صورت میانگین ۱۳۷ حمله صهیونیستی در روز علیه لبنان صورت گرفته است. تعداد این حملات در روز شنبه گذشته ۲۰۸ مورد و روز یک شنبه ۱۸۵ مورد بوده است.

این بیانیه همچنین اشاره کرد که تجاوزهای رژیم صهیونیستی بسیاری از خانواده‌ها را به‌ سبب فقدان امنیت و وضعیتِ بلاتکلیفیِ حاکم، به آوارگی یا تغییر الگوی زندگی روزمره‌شان واداشته است.

این بیانیه افزود: نیروهای حافظ صلح با انجام گشت‌زنی‌ها، پایش تحولات، برداشتن موانع از جاده‌ها، کاهش خطرات مواد منفجره و تسهیل رسیدن کمک‌های بشردوستانه، حضوری میدانیِ روشن در منطقه حفظ می‌کنند.

یونیفل در پایان بیانیه خود بار دیگر تأکید کرد که قطعنامه ۱۷۰۱ همچنان چارچوب اصلی بازگرداندن ثبات است. وی اعلام کرد که تجدید تعهد همه طرف‌ها به اصول آن امری ضروری است.