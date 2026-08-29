مخالفت آمریکا با تمدید مأموریت نیروهای یونیفل در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با الجزیره تاکید کردند که اعضای شورای امنیت با درخواست لبنان برای تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب این کشور موسوم به یونیفل به جز آمریکا، موافقت کردند.

این منابع تاکید کردند که در جریان نشست روز جمعه شورای امنیت درخواست لبنان بررسی و با مخالفت آمریکا رو به رو شد.

پیشتر گزارش شده بود که شورای امنیت سازمان ملل نشست خود را پشت درهای بسته برای بررسی وضعیت نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان برگزار می‌کند.

با توجه به نزدیک‌ شدن پایان مأموریت این نیروها در پایان سال ۲۰۲۶ و برنامه‌ ریزی برای خروج تدریجی آن‌ها تا سال ۲۰۲۷، دولت لبنان اعلام کرده که خواستار تمدید این مأموریت جهت حفظ ثبات و همکاری با ارتش است.

در مقابل، رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا مخالفت صریح خود را با تمدید مأموریت یونیفل ابراز داشته و به دنبال تحمیل معادلات جدید و ایجاد سازوکار ارتباطی مستقیم میان ارتش لبنان و اسرائیل است.

با وجود تمایل برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و ایتالیا برای ادامه حضور یا ارائه طرح‌های جایگزین، استمرار حملات اسرائیل و نبود تضمین‌های امنیتی، چالش‌های جدی بر سر راه آینده امنیت جنوب لبنان ایجاد کرده است.