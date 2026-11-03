سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: اتوبوس‌های جدید متروباس که طول آن‌ها ۲۶ متر است، دارای دو مفصل آکاردئونی هستند و اتفاقاً قابلیت گردش آن‌ها از اتوبوس‌های ۱۸ متری بی‌آرتی نیز راحت‌تر است. بنابراین، مطرح کردن ادعاهایی مبنی بر ایجاد مشکل در میادین یا تخریب زیرساخت‌های شهری به دلیل تردد این اتوبوس‌ها، مبنای کارشناسی ندارد.

وی با اشاره به برنامه خرید و ورود این اتوبوس‌ها به کشور افزود: در مجموع حدود ۷۵ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری خریداری شده است که دو دستگاه از آن‌ها هم‌اکنون در گمرک بندرعباس قرار دارند و به‌زودی ترخیص و وارد شهر تهران می‌شوند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: حدود ۳۰ دستگاه دیگر نیز طی هفت روز آینده به گمرک خواهند رسید و همچنین ۳۴ دستگاه حدود دو هفته آینده از چین به مقصد کشورمان حرکت می‌کنند و ۹ دستگاه باقی‌مانده نیز حدود سه هفته بعد ارسال خواهند شد. به این ترتیب، اتوبوس‌ها به‌صورت مرحله‌ای وارد کشور و به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه می‌شوند.

آقامیری درباره منابع مالی تأمین این اتوبوس‌ها نیز تصریح کرد: هزینه خرید این اتوبوس‌ها از محل منابع شهرداری تهران و عوارض پرداختی شهروندان تأمین شده و ارتباطی با بودجه‌های دولتی ندارد. بنابراین، ادعاهای مطرح‌شده درباره خرید این اتوبوس‌ها با پول نفت صحت ندارد و شهرداری با استفاده از منابع و درآمدهای خود اقدام به تأمین آن‌ها کرده است.

وی درباره ساماندهی مسیرهای حاشیه‌ای معابر که معمولاً موتورسیکلت‌ها از آن‌ها برای تردد استفاده می‌کنند، گفت: در برخی نقاط، این مسیرها با اجرای تغییراتی از مسیر اصلی جدا شده و با استفاده از موانع و سطل‌های مخصوص، طرح به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در حال حاضر به‌صورت نمونه در یکی از مناطق انجام شده تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود و پس از ارزیابی نتایج، درباره گسترش و اجرای آن در سایر نقاط تصمیم‌گیری خواهد شد.