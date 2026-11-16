به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «مجلس قربانی سنمّار» نوشته هنرمند فقید بهرام بیضایی، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ ساعت ۱۸ در عمارت روبرو خوانده می‌شود.

مهدی محرمی، سینا ایجادی، الناز شجاعی، سروش کشاورز و پریا یاراحمدی نقش‌خوانان این جلسه از بیضایی‌خوانی هستند.

پس از اجرای نمایشنامه‌خوانی، نشست گفتگو با حضور جابر قاسمعلی فیلمنامه‌نویس و منتقد برگزار می‌شود.

این سی و ششمین اجرای پروژه بیضایی‌خوانی از ابتدا تاکنون است که چهارماه از آغاز آن می‌گذرد. پیش از این ۶ نمایشنامه از آثار زنده‌یاد بهرام بیضایی شامل «غروب در دیاری غریب»، «آرش»، «اژدهاک»، «ضیافت»، «چهار صندوق» و «کارنامه‌ بُندارِ بیدخش» در قالب این پروژه به کارگردانی کیوان کثیریان در ۱۵ مکان مستقل فرهنگی-هنری، اجرا شده‌اند.

دیگر عوامل پروژه بیضایی‌خوانی عبارتند از مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی: رومینا مهدوی، مجری طرح: اردوان زینی سوق، دستیاران اجرایی: شراره کریمی، عسل کاظمی، نیلوفر سلیمی، عرفان وکیلی، عکس و تصویر: اردوان زینی‌سوق، اسحاق آقایی، تارا کریمایی، علی چاشنی‌گیر، طراح پوستر: فاطمه جمعه‌زاده، ارتباط با رسانه: ستاره نجف‌آبادی، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی‌هنری هفت رخ.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این جلسه می‌توانند به سایت ایران‌تیک مراجعه کنند.