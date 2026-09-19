به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «چهار صندوق» نوشته زنده‌یاد بهرام بیضایی، دوشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۹ در عمارت روبرو خوانده می‌شود.

نغمه احمدی، رضا جلایری، بهگل ذوالفقارزاده، امیرعلی صابری، درسا علمی‌نژاد و حسین ملکی، نقش‌خوانان این جلسه از بیضایی‌خوانی هستند.

همچنین پس از اجرای این نمایشنامه‌خوانی، حمید پورآذری کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر درباره نمایشنامه «چهار صندوق» صحبت می‌کند. این متن، پس از «غروب در دیاری غریب»، «آرش»، «اژدهاک» و «ضیافت»، پنجمین نمایشنامه از بهرام بیضایی است که در پروژه بیضایی‌خوانی به مدیریت کیوان کثیریان، نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

دیگر عوامل پروژه بیضایی‌خوانی عبارتند از مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی: رومینا مهدوی، مجری طرح: اردوان زینی سوق، دستیاران اجرایی: شراره کریمی، عسل کاظمی، نیلوفر سلیمی، عرفان وکیلی، موسیقی: ارشیا مستوفی، طراح پوستر: فاطمه جمعه‌زاده، ارتباط با رسانه‌ها: ستاره نجف‌آبادی، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی‌هنری هفت رخ.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایشنامه‌خوانی می‌توانند به سایت ایران‌تیک مراجعه کنند.