  1. هنر
  2. تئاتر
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

«چهار صندوقِ» بهرام بیضایی نمایشنامه‌خوانی می‌شود

«چهار صندوقِ» بهرام بیضایی نمایشنامه‌خوانی می‌شود

نمایشنامه «چهار صندوق» در تازه‌ترین جلسه از سلسله جلسات بیضایی‌خوانی به کارگردانی کیوان کثیریان نمایشنامه خوانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «چهار صندوق» نوشته زنده‌یاد بهرام بیضایی، دوشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۹ در عمارت روبرو خوانده می‌شود.

نغمه احمدی، رضا جلایری، بهگل ذوالفقارزاده، امیرعلی صابری، درسا علمی‌نژاد و حسین ملکی، نقش‌خوانان این جلسه از بیضایی‌خوانی هستند.

همچنین پس از اجرای این نمایشنامه‌خوانی، حمید پورآذری کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر درباره نمایشنامه «چهار صندوق» صحبت می‌کند. این متن، پس از «غروب در دیاری غریب»، «آرش»، «اژدهاک» و «ضیافت»، پنجمین نمایشنامه از بهرام بیضایی است که در پروژه بیضایی‌خوانی به مدیریت کیوان کثیریان، نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

دیگر عوامل پروژه بیضایی‌خوانی عبارتند از مدیر اجرایی و برنامه‌ریزی: رومینا مهدوی، مجری طرح: اردوان زینی سوق، دستیاران اجرایی: شراره کریمی، عسل کاظمی، نیلوفر سلیمی، عرفان وکیلی، موسیقی: ارشیا مستوفی، طراح پوستر: فاطمه جمعه‌زاده، ارتباط با رسانه‌ها: ستاره نجف‌آبادی، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی‌هنری هفت رخ.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایشنامه‌خوانی می‌توانند به سایت ایران‌تیک مراجعه کنند.

کد مطلب 6951310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه