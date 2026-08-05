به گزارش خبرگزاری مهر، «اژدهاک» دومین اثر از پروژه «بیضاییخوانی» به کارگردانی کیوان کثیریان است که با برخوانی فتاح سعادتپور جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹ در خانه فرهنگ و هنر یک اتفاق ساده اجرا میشود.
دیگر عوامل این نمایشنامهخوانی عبارتند از طراح نامواره: مجید برزگر، موسیقی: مهران فلاح، تهیهکننده: موسسه فرهنگی هنری هفترخ معاصر.
«غروب در دیاری غریب» اولین اثر از پروژه بیضاییخوانی بود که در چهار نوبت اجرا شد و اجرای آن ادامه دارد.
علاقهمندان برای شرکت در این جلسه میتوانند با خانه فرهنگ و هنر یک اتفاق ساده واقع در میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک پنج، تماس بگیرند.
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