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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

«بیضایی‌خوانی» به «اژدهاک» رسید

«بیضایی‌خوانی» به «اژدهاک» رسید

«اژدهاک» دومین اثر بهرام بیضایی است که در قالب نمایشنامه‌خوانی به کارگردانی کیوان کثیریان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اژدهاک» دومین اثر از پروژه «بیضایی‌خوانی» به کارگردانی کیوان کثیریان است که با برخوانی فتاح سعادت‌پور جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۹ در خانه فرهنگ و هنر یک اتفاق ساده اجرا می‌شود.

دیگر عوامل این نمایشنامه‌خوانی عبارتند از طراح نامواره: مجید برزگر، موسیقی: مهران فلاح، تهیه‌کننده: موسسه فرهنگی هنری هفت‌رخ معاصر.

«غروب در دیاری غریب» اولین اثر از پروژه بیضایی‌خوانی بود که در چهار نوبت اجرا شد و اجرای آن ادامه دارد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جلسه می‌توانند با خانه فرهنگ و هنر یک اتفاق ساده واقع در میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، پلاک پنج، تماس بگیرند.

کد مطلب 6909043

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