به گزارش خبرگزاری مهر، ژیمناستیک ایران در ادامه برنامه‌های بین‌المللی خود، با چهار تیم در دو بخش زنان و مردان و در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان در رقابت‌های جام ورونین روسیه حضور پیدا می‌کند. در بخش هنری بانوان و در رده سنی جوانان، یسنا امیری و کارین کمانگر و در رده سنی بزرگسالان، پارمین روحبخش و هنگامه هادیانی ترکیب تیم اعزامی ایران را تشکیل می‌دهند. محبوبه محمدخانی به عنوان مربی و مرجان همتی‌نژاد به عنوان سرپرست، این تیم را در جام ورونین همراهی خواهند کرد.

در بخش مردان نیز ایران با دو تیم جوانان و بزرگسالان در این مسابقات شرکت می‌کند. در رده جوانان، ارشیا پورغلام، پارسا رضاپور، راهین حسین‌پناهی و ابوالفضل تقی‌زاده به عنوان ژیمناست‌های اعزامی انتخاب شده‌اند و جلال اجلالی و محمد اصغری مسئولیت هدایت فنی این تیم را بر عهده دارند.

همچنین در ترکیب تیم بزرگسالان مردان، هومن جعفری، امیرعباس مجاهد، امیرمحمد رحمانی و امیرمحمد قربانی حضور خواهند داشت. مبین ابراهیمی و مسعود جودی به عنوان مربی و سیروان شیخ احمدی به عنوان سرپرست، این تیم را همراهی می‌کنند.

نکته قابل توجه اینکه حضور ژیمناستیک ایران در جام ورونین، دومین حضور بین‌المللی این رشته در مدت کوتاهی از آغاز دوره جدید مدیریت فدراسیون خواهد بود. پیش از این نیز تیم‌های ژیمناستیک هنری و ترامپولین برای حضور در رقابت‌های جام پیمان شانگهای راهی روسیه خواهند شد تا نمایندگان کشورمان در دو رویداد بین‌المللی فرصت محک خوردن و کسب تجربه را پیدا کنند. وزارت ورزش و جوانان در اعزام به این دو رویداد بین‌المللی حمایت‌های زیادی داشت و نقش چشمگیری داشت.

اعزام چهار تیم به جام ورونین، در کنار حضور ژیمناست‌های هنری و ترامپولین در جام پیمان شانگهای، نشان‌دهنده آغاز پرتحرک برنامه‌های بین‌المللی ژیمناستیک ایران و فراهم شدن فرصت رقابت برای ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف است. این رقابت‌ها از یکم تا پنجم آذر سال جاری برگزار می‌شود.