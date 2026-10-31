حسین طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط ژیمناستیک پس از برگزاری انتخابات گفت: برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، انتخابات فدراسیون بدون هیچ‌گونه حاشیه‌ای برگزار شد و مجمع با اعتماد به هادی خناری‌نژاد، رأی قاطعی به او داد. این انتخاب نشان داد که جامعه ژیمناستیک به دنبال تغییر، آرامش و عبور از حواشی گذشته است.



وی افزود: خناری‌نژاد کار بسیار سختی در پیش دارد. ژیمناستیک ایران با نارسایی‌ها و مشکلات متعددی روبه‌روست و سال‌ها درگیر حواشی مدیریتی بوده است. طبیعی است که برطرف کردن این مشکلات به برنامه‌ریزی، همدلی و حمایت همه اعضای خانواده ژیمناستیک نیاز دارد.



سرمربی تیم ملی هنری جوانان با انتقاد از ادامه برخی حاشیه‌ها پس از پایان انتخابات تصریح کرد: متأسفانه هنوز عده‌ای به دنبال آن هستند که به هر شکل ممکن انتخابات را باطل کنند. این در حالی است که انتخابات برگزار شده و رئیس فدراسیون نیز با رأی قاطع مجمع انتخاب شده است. انتظار می‌رود همه به رأی مجمع احترام بگذارند و اجازه دهند فدراسیون در فضایی آرام، کار خود را برای حل مشکلات و پیشرفت این رشته آغاز کند.



طاهرخانی ادامه داد: عده‌ای سال‌ها منافع شخصی خود را بر منافع ژیمناستیک ترجیح دادند و این رشته را قربانی حواشی و اختلافات کردند. امروز جامعه ژیمناستیک به‌خوبی عملکرد افراد را شناخته و دیگر حاضر نیست به کسانی اعتماد کند که به جای کمک به پیشرفت این رشته، به دنبال تداوم اختلافات هستند.



وی خاطرنشان کرد: حتی اگر این افراد همچنان به دنبال ابطال انتخابات باشند، بعید می‌دانم به هدف خود برسند. ضمن اینکه حتی در فرض محال ابطال انتخابات نیز، مسئله اصلی تغییر نخواهد کرد؛ جامعه ژیمناستیک امروز شناخت روشنی از عملکرد و رویکرد افراد مختلف دارد و بازگشت به جایگاه گذشته، صرفاً با ایجاد حاشیه امکان‌پذیر نیست.



سرمربی تیم ملی هنری جوانان گفت: یکی از اتفاقات مثبت این انتخابات، شناخت بیشتر جامعه ژیمناستیک از افرادی بود که در سال‌های گذشته به جای کمک به این رشته، به حواشی دامن زدند. اکنون زمان آن رسیده که همه به انتخاب مجمع احترام بگذارند و به هادی خناری‌نژاد فرصت دهند تا با حمایت خانواده ژیمناستیک، برای رفع مشکلات و ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کند. ژیمناستیک ایران بیش از هر چیز به آرامش، اتحاد و کار نیاز دارد.