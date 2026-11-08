به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حمیدی ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در فینال بارفیکس بازی‌های آسیایی ناگویا به عنوان ششمی رسید و پس از پایان رقابت خود از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و به دوران فعالیت حرفه‌ای خود در ژیمناستیک پایان داد.

محمدرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خداحافظی‌اش از دنیای قهرمانی و حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: با وجود مصدومیت شدید و پارگی هر دو بازو، برای کشورم به میدان رفتم و توانستم برای نخستین بار در وسیله بارفیکس بازی‌های آسیایی فینالیست شوم، اما اکنون که به کشور بازگشته‌ام، هیچ حمایتی از سوی مسئولان شهرم نمی‌بینم و همچنان بیکار هستم. برای سومین بار این افتخار را داشتم که پیراهن تیم ملی ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران را در بازی‌های آسیایی بر تن کنم.

وی گفت: اتفاق بزرگی در ژیمناستیک ایران رقم خورد و توانستیم دو مدال در بازی‌های آسیایی کسب کنیم. در وسیله بارفیکس نیز برای نخستین بار به فینال رسیدیم و جزو ۶ ژیمناست برتر آسیا قرار گرفتیم. خوشحالم که این فرصت را داشتم تا به‌عنوان نخستین ژیمناست ایرانی در این وسیله فینالیست شوم و مسیر را برای نسل‌های بعدی باز کنم تا در دوره‌های آینده برای کسب مدال تلاش کنند.



وی با اشاره به شرایط دشوار خود پیش از اعزام به این رقابت‌ها تصریح کرد: دو سال پیش، به دلیل پارگی بازوی دست راستم، تا آستانه خداحافظی از ورزش قهرمانی پیش رفتم. با این حال تمریناتم را ادامه دادم و در اردوهای تیم ملی حضور داشتم. حدود هشت ماه پیش، با توجه به قول‌هایی که مسئولان شهرم برای حمایت از من داده بودند، انگیزه گرفتم تا دوباره تمریناتم را با هدف افتخارآفرینی برای شهر و کشورم آغاز کنم.



ملی‌پوش ژیمناستیک ایران ادامه داد: هشت ماه بسیار سخت و طاقت‌فرسا را پشت سر گذاشتم و فشار زیادی را در اردوها تحمل کردم. با توجه به اینکه متأهل بودم و شغل و منبع درآمدی نداشتم، شرایط برایم دشوارتر بود. متأسفانه در جریان تمرینات، بازوی دست چپم نیز دچار پارگی شد، اما با وجود آسیب‌دیدگی هر دو بازو، هدفم این بود که برای کشورم و شهرم افتخارآفرینی کنم. در نهایت به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شدم و با وجود این شرایط توانستم برای نخستین بار در بارفیکس فینالیست شوم و به قولی که به مسئولان و مردم شهرم داده بودم، عمل کنم.



حمیدی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان پس از بازگشت از بازی‌های آسیایی گفت: متأسفانه پس از بازگشت از این رقابت‌ها، با وجود پارگی هر دو بازو، هیچ حمایتی از مسئولان شهرم ندیدم. پیش از اعزام به من قول داده بودند که حداقل از نظر اشتغال و تأمین مالی حمایت شوم، اما هنوز هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشده است. اکنون بیکار هستم و هیچ‌یک از مسئولان پاسخگوی من نیستند.



وی افزود: در دوران فعالیت ورزشی‌ام فرصت داشتم به کشورهای دیگر مهاجرت کنم، اما علاقه قلبی‌ام به شهرم و کشورم ایران بود. دوست داشتم زیر پرچم کشور خودم مسابقه بدهم و برای ایران افتخارآفرینی کنم، اما اکنون می‌بینم که پس از سال‌ها تلاش و تحمل سختی‌ها، حمایتی از من صورت نمی‌گیرد. امیدوارم برای حل این مشکل ورود کنند و با توجه به شرایط خانوادگی‌ام، زمینه اشتغال مناسب من را فراهم کنند.



این ملی‌پوش ژیمناستیک در مورد فدراسیون ژیمناستیک با ریاست جدید اظهار داشت: هادی خناری نژاد از ورزشکاران خوب و قهرمانان بزرگ کشورمان بودند و افتخارات زیادی کسب کرد. با توجه به روحیه جوانی و پشتکاری که از رئیس جدید فدراسیون سراغ دارم، مطمئنم ژیمناستیک کشورمان با حضورش روزبه‌روز پیشرفت خواهد کرد.