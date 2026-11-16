به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی در حاشیه برگزاری مانور مشترک صنعت آب و برق با محوریت هوشمندسازی و مدیریت تلفات انرژی اظهار کرد: این مانور همزمان با سراسر کشور و به‌صورت برخط در شرکت آب منطقه‌ای یزد برگزار شد.

وی با اشاره به تجهیز تمامی ۲ هزار و ۱۲۲ حلقه چاه کشاورزی استان به سامانه کنترل هوشمند برق افزود: در جریان این مانور، هشت حلقه چاه آب غیرمجاز دارای انشعاب برق شناسایی و برق آن‌ها قطع و نسبت به پلمب چاه‌ها اقدام شد.

جلیلی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت از چاه‌های کشاورزی تصریح کرد: از این پس، مصرف برق با تعرفه کشاورزی صرفاً متناسب با میزان مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری صادرشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای محاسبه می‌شود و مصرف مازاد بر این میزان، مطابق ضوابط ابلاغی شرکت توانیر، مشمول تعرفه برق با قیمت تمام‌شده خواهد بود.

وی این اقدام را گامی در راستای تقویت نظارت هوشمند بر مصرف برق چاه‌های کشاورزی، جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی و افزایش هماهنگی میان صنعت آب و برق برای مدیریت پایدار منابع ملی دانست.