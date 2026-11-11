به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به مشارکت مردم، صنایع، بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادهای حمایتی در توسعه انرژی خورشیدی اظهار کرد: تاکنون چهار هزار و ۱۹۲ خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و بسیج سازندگی از نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۰ هزار و ۶۰۵ کیلووات بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در بخش مشارکت مردمی نیز ۹۷۷ نیروگاه با ظرفیت ۱۵ هزار و ۶۶۱ کیلووات احداث شده است. همچنین ۶۶ نیروگاه متعلق به ادارات و سازمان‌ها با ظرفیت دو هزار و ۶۵۹ کیلووات، ۱۲ نیروگاه صنعتی با ظرفیت ۱۴ هزار و ۳۷۰ کیلووات و ۱۲۰ نیروگاه مربوط به چاه‌های کشاورزی با ظرفیت مجموع ۶ هزار و ۸۵۲ کیلووات در استان ایجاد شده است.

جلیلی با اشاره به استقبال مردم از احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی گفت: از مجموع یک‌هزار فقره تسهیلات بانکی پرداخت‌شده برای احداث این نیروگاه‌ها در کشور، حدود ۶۰ درصد به متقاضیان استان یزد اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: در بخش تولید برق در مقیاس توزیع، ۱۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۴۸ مگاوات احداث شده و ۵۴ نیروگاه نیز از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با ظرفیت مجموع ۱۸۲ هزار و ۶۰۰ کیلووات به مرحله احداث رسیده است.

وی اجرای طرح ملی احداث نیروگاه‌های خورشیدی مدارس با عنوان «شهدای میناب» را از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و بیان کرد: این طرح برای ۲۳۴ مدرسه آغاز شده و دو پیمانکار منتخب ساتبا اجرای آن را بر عهده دارند. در حال حاضر ۶۰ نیروگاه در دست احداث است و تجهیزات بیش از ۹۰ مجموعه خورشیدی مدارس نیز تحویل شده است.

جلیلی با اشاره به فعالیت ۷۳ شرکت پیمانکار و مجری در حوزه انرژی خورشیدی استان خاطرنشان کرد: این ظرفیت فنی و اجرایی می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها و توسعه زیرساخت‌های تولید برق پاک را سرعت ببخشد.

وی درباره وضعیت مجوزهای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز گفت: تاکنون ۴۲۳ پروانه احداث با ظرفیت مجموع ۸۸۶ مگاوات در استان صادر شده که از این تعداد، ۱۸۹ طرح با ظرفیت ۴۶۵ مگاوات در دست احداث است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم از محورهای برنامه‌های استان برای گسترش نیروگاه‌های خورشیدی و افزایش تولید برق پاک است.