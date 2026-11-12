به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم امشب با گادی آیزنکوت نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه دیدار خواهد کرد تا او در جریان آخرین تحولات امنیتی و سیاسی قرار دهد.

بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، مقام های نظامی کابینه نتانیاهو هم در جلسه توجیهی امنیتی مشترک میان او و آیزنکوت حضور خواهند داشت.

این دیدار در حالی انجام خواهد شد که گادی آیزنکوت به عنوان رئیس اردوگاه تغییر در رژیم صهیونیستی، روز گذشته در نامه‌ای خطاب به بنیامین نتانیاهو درباره اتخاذ تصمیمات نظامی گسترده در شرایط کنونی هشدار داده بود.

آیزنکوت در این نامه اعلام کرد: تصمیم‌گیری‌های نظامی نسنجیده در دوره انتقالی قدرت می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آنچه وی «دموکراسی اسرائیل» خوانده است، به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به کاهش حمایت پارلمانی از نتانیاهو و از دست رفتن اکثریت وی در کنست، گفت: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی تنها از حمایت ۴۶ نماینده برخوردار است.

آیزنکوت پیشتر گفته بود که نتانیاهو شایستگی ندارد حتی یک لحظه در پست نخست وزیری اسرائیل باقی بماند.