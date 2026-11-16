به گزارش خبرنگار مهر، قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در حاشیه آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران در جمع خبرنگاران درباره نقش کیفیت سوخت و سهم صنایع و نیروگاه‌ها در آلودگی هوا، گفت: سازمان ملی استاندارد مسئولیت پایش کیفیت سوخت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده در این حوزه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به آمارهای غیررسمی درباره منابع آلاینده هوا اظهار کرد: بر اساس این آمارها، سهم وسایل نقلیه متحرک در آلودگی هوا از ۵۰ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافته است که بهبود کیفیت سوخت می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در این کاهش باشد.

فدوی با بیان اینکه آلودگی هوای تهران تنها به کیفیت بنزین محدود نمی‌شود، افزود: عواملی همچون شمار بالای موتورسیکلت‌ها، تردد خودروهای فرسوده، استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرد و شرایط اقلیمی تهران در تشدید آلودگی هوا نقش دارند. همچنین نیروگاه‌ها در روزهای آلوده مجاز به مصرف مازوت نیستند و باید از گاز استفاده کنند.

آخرین وضعیت کیفیت آرد و حرکت به سمت تولید نان کامل

مدیرکل استاندارد استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کیفیت آرد در استان اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره کیفیت آرد در مردادماه، بازرسی و نمونه‌برداری از تمامی آسیاب‌های استان تهران در دستور کار قرار گرفت که در جریان این بررسی‌ها، تنها یک مورد مغایرت با استاندارد شناسایی شد و سایر واحدها تأیید شدند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تولید نان با آرد کامل، این موضوع را دارای ابعاد مختلف دانست و توضیح داد: در حال حاضر ذائقه بخش زیادی از مصرف‌کنندگان به نان روشن عادت کرده است و تغییر ناگهانی نوع آرد می‌تواند به تیره‌تر شدن رنگ نان و کاهش استحکام آن، به‌ویژه در نان سنگک، منجر شود.

فدوی ادامه داد: با وجود این ملاحظات، اصلاح استانداردها با هدف افزایش تدریجی میزان استخراج آرد و فراهم کردن زمینه تولید و مصرف نان کامل در حال پیگیری است.

راه‌اندازی سامانه ردیابی سیلندرهای گاز برای پیشگیری از حوادث

فدوی در ادامه درباره حوادث ناشی از سیلندرهای گاز نیز اظهار کرد: سیلندرهای گاز مشمول استاندارد هستند، اما به دلیل گستردگی و غیرمتمرکز بودن شبکه توزیع، نظارت بر تمام آن‌ها با دشواری‌هایی همراه است. بر اساس قانون نیز مسئولیت حفظ کیفیت سیلندر بر عهده مالک آن قرار دارد.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه ردیابی سیلندرهای گاز خبر داد و گفت: با اجرای این سامانه، سیلندرها در مراکز آزمون و شارژ شناسایی می‌شوند و اطلاعات مربوط به وضعیت ایمنی آن‌ها ثبت و قابل کنترل خواهد بود. این فرآیند سیلندرهای قدیمی و حتی نمونه‌های قاچاق را نیز دربرمی‌گیرد و می‌تواند به پیشگیری از حوادث کمک کند.

کاهش دفعات بازرسی واحدهای تولیدی خوش‌سابقه

مدیرکل استاندارد استان تهران در پایان با اشاره به تغییر رویکردهای نظارتی سازمان استاندارد بیان کرد: مطابق ضوابط، از هر واحد تولیدی چهار نوبت نمونه‌برداری در مرحله تولید و دو نوبت نمونه‌برداری از محصولات در سطح بازار انجام می‌شود.

وی گفت: با این حال، برای واحدهایی که به‌صورت مستمر کیفیت محصولات خود را حفظ کرده و الزامات استاندارد را رعایت می‌کنند، تعداد دفعات نمونه‌برداری کاهش خواهد یافت.