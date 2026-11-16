به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر دوشنبه در دیدار با نماینده شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با تشریح اقدامات و عملکرد این مجموعه در حوزه عمران روستایی اظهار کرد: در سال مالی ۱۴۰۴، منتهی به شهریورماه ۱۴۰۵، تعداد ۷۵ پروژه طرح هادی روستایی در شهرستان‌های دشتی و تنگستان با اعتباری بالغ بر ۷۹ میلیارد تومان اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی افزود: در سال جاری، ۸۰ میلیارد تومان اعتبار با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در ۱۳ روستای ساحلی شهرستان‌های دشتی و تنگستان به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برای اجرای طرح هادی در ۷۷ روستای دشتی و تنگستان تأمین شده است که زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای زیرساخت‌های سکونتگاه‌های روستایی خواهد بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های بهسازی معابر روستایی اشاره کرد و گفت: ۱۴ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات قیر، برای اجرای پروژه‌های آسفالت معابر روستایی در قالب طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها اختصاص یافته است.

وی همچنین با تشریح وضعیت مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در این دو شهرستان تصریح کرد: تاکنون ۷۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان تنگستان و ۷۲ درصد واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان دشتی مقاوم‌سازی شده‌اند که بیانگر روند اجرای برنامه‌های بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در این مناطق است.

برومند با تأکید بر اهمیت تداوم این روند خاطرنشان کرد: مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی، کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌ها در برابر حوادث و بلایای طبیعی و ارتقای ایمنی و پایداری مسکن، از اولویت‌های بنیاد مسکن استان به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری، فنی و اجرایی و تعامل مستمر با نمایندگان مجلس و مسئولان شهرستانی، پیگیری پروژه‌های مصوب، رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و مسکونی را با هدف ارتقای کیفیت زندگی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم در دستور کار دارد.