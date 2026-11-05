به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند پنجشنبه شب در جمع مردم خورموج با تشریح اقدامات بنیاد مسکن استان بوشهر در حوزه مقاوم‌سازی مسکن روستایی اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۳ هزار واحد مسکونی در استان، معادل ۷۳ درصد واحدهای مشمول، مقاوم‌سازی شده‌اند.

وی با اشاره به شتاب گرفتن روند ایمن‌سازی واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر افزود: ۳۲ درصد از مجموع مقاوم‌سازی‌های انجام‌شده در استان طی سه سال اخیر محقق شده است که بیانگر تمرکز بر کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی و ارتقای ایمنی خانه‌هاست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، شهرستان دشتی را از مناطق پیشرو استان در حوزه ساخت مسکن دانست و عملکرد این شهرستان را در اجرای برنامه‌های مسکن قابل توجه توصیف کرد.

برومند در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از پیگیری‌های غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: حمایت‌های این نماینده در تأمین و تخصیص اعتبارات حاصل از عوارض آلایندگی، منابع مرتبط با ملوانی و اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت، در اجرای پروژه‌های مهم عمرانی و مسکن استان نقش مؤثری داشته است.

وی بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های عمرانی و مسکن تأکید کرد.