افتتاح ۵۱۰ واحد مسکن روستایی در دشتستان همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، آیین افتتاح پروژههای مسکن مددجویان و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی با حضور فرماندار دشتستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و سایر مقامات محلی در روستای بنداروز برگزار شد و ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با مجموع اعتبار ۶۱۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
احمد دشتی ظهر پنجشنبه در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کمبرخوردار و توسعه زیرساختهای روستایی اظهار کرد: اجرای طرحهای حوزه مسکن روستایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی خانوارها و ایجاد امنیت و پایداری در سکونتگاههای روستایی دارد.
وی با اشاره به پروژههای افتتاحشده در دشتستان افزود: در مجموع ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۱۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است که این طرحها در راستای تأمین مسکن مناسب و مقاوم برای روستاییان اجرا شدهاند.
فرماندار دشتستان همچنین از تخصیص ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در قالب طرحهای خانه امید و تفاهمنامههای بنیاد مسکن با سایر نهادها خبر داد و گفت: این حمایتها با هدف تسهیل خانهدار شدن خانوادههای کمدرآمد و اقشار نیازمند اختصاص یافته است.
دشتی مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی را یکی از اولویتهای مهم در حوزه توسعه روستاها دانست و تصریح کرد: افزایش تابآوری واحدهای مسکونی در برابر حوادث و ارتقای کیفیت ساختوساز، از محورهای اساسی برنامههای دولت در مناطق روستایی است.
وی خاطرنشان کرد: استمرار اجرای طرحهای مسکن روستایی و حمایت از خانوارهای کمبرخوردار میتواند زمینهساز بهبود شرایط سکونت، ماندگاری جمعیت در روستاها و تقویت زیرساختهای این مناطق شود.
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