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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

افتتاح ۵۱۰ واحد مسکن روستایی در دشتستان همزمان با هفته دولت

افتتاح ۵۱۰ واحد مسکن روستایی در دشتستان همزمان با هفته دولت

بوشهر- همزمان با هفته دولت ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با مجموع اعتبار ۶۱۲ میلیارد تومان در دشتستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، آیین افتتاح پروژه‌های مسکن مددجویان و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی با حضور فرماندار دشتستان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و سایر مقامات محلی در روستای بنداروز برگزار شد و ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با مجموع اعتبار ۶۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

احمد دشتی ظهر پنجشنبه در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کم‌برخوردار و توسعه زیرساخت‌های روستایی اظهار کرد: اجرای طرح‌های حوزه مسکن روستایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی خانوارها و ایجاد امنیت و پایداری در سکونتگاه‌های روستایی دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده در دشتستان افزود: در مجموع ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است که این طرح‌ها در راستای تأمین مسکن مناسب و مقاوم برای روستاییان اجرا شده‌اند.

فرماندار دشتستان همچنین از تخصیص ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در قالب طرح‌های خانه امید و تفاهم‌نامه‌های بنیاد مسکن با سایر نهادها خبر داد و گفت: این حمایت‌ها با هدف تسهیل خانه‌دار شدن خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار نیازمند اختصاص یافته است.

دشتی مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی را یکی از اولویت‌های مهم در حوزه توسعه روستاها دانست و تصریح کرد: افزایش تاب‌آوری واحدهای مسکونی در برابر حوادث و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، از محورهای اساسی برنامه‌های دولت در مناطق روستایی است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار اجرای طرح‌های مسکن روستایی و حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط سکونت، ماندگاری جمعیت در روستاها و تقویت زیرساخت‌های این مناطق شود.

کد مطلب 6929723

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