به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری تاس گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های تکمیلی علیه روسیه را در قالب سه سازوکار تحریمی جداگانه تصویب کرده‌اند که حدود ۱۴۰ شخص حقیقی و حقوقی را دربرمی‌گیرد.

این منبع تأکید کرد که تصمیم جدید به معنای تصویب «بیست‌ودومین بسته تحریمی» علیه روسیه نیست، زیرا هیچ اقدام ساختاری جدیدی در آن گنجانده نشده است.

به گفته این دیپلمات، تحریم‌ها به اتهام حملات سایبری، حملات ترکیبی و همچنین در چارچوب فهرست عمومی تحریم‌های مرتبط با اوکراین اعمال می‌شوند. در بخش مربوط به تحریم‌های اوکراین نیز محدودیت‌های جدیدی علیه نفتکش‌های دارای مالکیت خارجی در نظر گرفته شده است.

محدودیت‌های جدید شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مسدودسازی دارایی‌هاست. برخی اشخاص و نهادها ممکن است هم‌زمان در چند فهرست تحریمی قرار بگیرند؛ اقدامی که با هدف دشوارتر کردن روند لغو تحریم‌ها انجام می‌شود.

فهرست کامل افراد و نهادهای مشمول تحریم پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا و لازم‌الاجرا شدن این تصمیم‌ها اعلام خواهد شد.