به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون وزنه‌برداری، رضا پورعالی با اشاره به نشست امروز اعضای کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار با حضور سجاد انوشیروانی رئیس و وحید ربیعی دبیر فدراسیون، اظهار داشت: در این نشست مباحث مهمی درباره سیاست‌های آینده فدراسیون، تقویت جایگاه کمیته‌های تخصصی و ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی عملکرد هیئت‌های استانی مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید رئیس فدراسیون، توجه ویژه به استان‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور بود.



وی افزود: به اعتقاد مدیریت فدراسیون وزنه‌برداری، برای دستیابی به موفقیت‌های پایدار در وزنه‌برداری، باید بخشی از امور اجرایی و تخصصی فدراسیون به کمیته‌ها سپرده شود. کمیته‌های تخصصی نباید صرفاً نقش مشورتی داشته باشند، بلکه باید به بازوان توانمند فدراسیون در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت تبدیل شوند. توانمندسازی فدراسیون از مسیر تقویت کمیته‌ها و ایجاد هماهنگی مؤثر میان آن‌ها می‌گذرد و این موضوع یکی از رویکردهای اصلی مدیریت فدراسیون است.



شناسایی دقیق امکانات و کمبودهای استان‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد



رئیس کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار فدراسیون وزنه‌برداری با تأکید بر ضرورت شناخت واقعی وضعیت وزنه‌برداری در استان‌ها تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، تشکیل کارگروهی تخصصی برای حضور در استان‌ها و بررسی میدانی شرایط موجود بود. این کارگروه باید امکانات، تجهیزات، زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های انسانی و کمبودهای هر استان را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد تا بتوانیم تصویری روشن و قابل استناد از وضعیت وزنه‌برداری کشور داشته باشیم.

پورعالی ادامه داد: تأکید ما بر این است که اطلاعات مربوط به هر استان صرفاً در قالب گزارش‌های کلی باقی نماند، بلکه تمامی امکانات، نقاط قوت، ضعف‌ها و نیازمندی‌ها به‌صورت مکتوب، تصویری و مستند ثبت و آرشیو شود. این مستندسازی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده فدراسیون در زمینه توزیع امکانات، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت هدفمند از هیئت‌های استانی قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: هدف این است که برای هر استان یک پرونده جامع و به‌روز داشته باشیم تا مشخص شود چه امکاناتی در اختیار دارد، از چه ظرفیت‌هایی برخوردار است و برای رسیدن به شرایط مطلوب به چه حمایت‌هایی نیاز دارد. بدون برخورداری از چنین بانک اطلاعاتی دقیقی، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌ها به نتایج مطلوب منجر شود.



ارزیابی هیئت‌های استانی باید از رتبه‌بندی صرف فراتر برود



پورعالی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به موضوع ارزیابی هیئت‌های استانی گفت: ارزیابی نباید صرفاً به امتیازدهی و تعیین جایگاه استان‌ها محدود شود. هدف اصلی باید شناسایی ظرفیت‌های واقعی هر استان، بررسی زمینه‌های موفقیت و همچنین تشخیص نقاط ضعف و موانع توسعه باشد. باید بدانیم هر استان در چه شاخص‌هایی عملکرد مطلوبی دارد، در چه بخش‌هایی با مشکل مواجه است و برای برطرف کردن این مشکلات چه اقداماتی باید انجام شود.



وی افزود: در همین راستا، حرکت به سمت ساختارسازی در فرآیند ارزیابی یک ضرورت است. باید سازوکاری مشخص، منسجم و قابل اجرا طراحی شود تا ارزیابی‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق و متناسب با شرایط استان‌ها انجام گیرد. در این مسیر استفاده از ظرفیت سایر کمیته‌های فدراسیون، به‌ویژه کمیته امور استان‌ها و کمیته مسابقات، اهمیت زیادی دارد.



رئیس کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، ضرورت افزایش ارتباط و هماهنگی میان کمیته‌های تخصصی بود. فعالیت جزیره‌ای کمیته‌ها نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فدراسیون باشد. باید ارتباطی مستمر و هدفمند میان بخش‌های مختلف برقرار شود تا اطلاعات، تجربیات و ظرفیت‌های موجود در خدمت اهداف کلان وزنه‌برداری کشور قرار گیرد. تحقق این هماهنگی نیز نیازمند پیگیری جدی و مستمر است.

بررسی عملکرد چهار سال اخیر هیئت‌های استانی



پورعالی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با قدردانی از تلاش اعضای کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار در چهار سال گذشته اظهار داشت: اعضای این کمیته طی چهار سال اخیر تلاش قابل توجهی برای ارزیابی دقیق عملکرد هیئت‌های استانی انجام داده‌اند که این اقدامات، پشتوانه ارزشمندی برای برنامه‌ریزی‌های آینده فدراسیون محسوب می‌شود.



وی افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید در نشست اخیر، تهیه و ارائه گزارشی جامع از نتایج ارزیابی‌های چهار سال گذشته است. این گزارش باید روند عملکرد استان‌ها، فراز و نشیب‌ها، میزان پیشرفت یا افت در شاخص‌های مختلف و تغییرات ایجادشده در وضعیت هیئت‌ها را به‌صورت دقیق مشخص کند.



پورعالی تصریح کرد: تحلیل روند عملکرد استان‌ها اهمیت بیشتری از بررسی مقطعی وضعیت آن‌ها دارد. وقتی بتوانیم عملکرد یک هیئت را در چند سال متوالی مقایسه کنیم، بهتر متوجه خواهیم شد کدام استان‌ها در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند، چه عواملی موجب موفقیت آن‌ها شده و کدام استان‌ها نیازمند توجه و حمایت بیشتری هستند.



حضور رؤسای کمیته‌های تخصصی در کمیته آمار



وی با اشاره به یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی رئیس فدراسیون گفت: در این نشست سجاد انوشیروانی پیشنهاد کرد رؤسای کمیته‌های مربیان، داوران، مسابقات و امور استان‌ها نیز به عضویت کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار درآیند تا با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و اطلاعات تخصصی این بخش‌ها، فرآیند برنامه‌ریزی و ارزیابی با جامعیت و دقت بیشتری دنبال شود.



پورعالی ادامه داد: این پیشنهاد می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان کمیته‌ها باشد. وقتی نمایندگان بخش‌های مختلف در فرآیند ارزیابی و برنامه‌ریزی حضور داشته باشند، تصمیمات بر اساس شناخت دقیق‌تری از واقعیت‌های موجود اتخاذ خواهد شد و امکان پیگیری و اجرای برنامه‌ها نیز افزایش می‌یابد.



مربیان و داوران کشور نیز سالانه ارزیابی خواهند شد

رئیس کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار فدراسیون وزنه‌برداری از گسترش دامنه ارزیابی‌ها به حوزه مربیان و داوران خبر داد و گفت: بر اساس رویکرد مطرح‌شده در این نشست، قرار است در کنار ارزیابی عملکرد هیئت‌های استانی، ارزیابی سالانه مربیان و داوران کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.



وی افزود: برای اجرای این برنامه باید دستورالعملی دقیق، شفاف و کاربردی تدوین شود تا عملکرد مربیان و داوران بر اساس شاخص‌های تخصصی و قابل سنجش مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این اقدام صرفاً تعیین امتیاز یا رتبه نیست، بلکه شناسایی توانمندی‌ها، ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت جامعه مربیان و داوران کشور است.



پورعالی تأکید کرد: طبیعی است که اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند همکاری نزدیک با کمیته‌های مربیان و داوران خواهد بود. همچنین در صورت لزوم، آیین‌نامه کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار نیز متناسب با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های جدید مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهد گرفت.



بازنگری آیین‌نامه‌ها با هدف تقویت ساختار فدراسیون



وی در ادامه با اشاره به نقش دبیر فدراسیون در پیگیری اصلاح ساختارها اظهار داشت: یکی دیگر از محورهای مورد بحث، ضرورت بررسی و بازنگری آیین‌نامه‌های کمیته‌های مختلف فدراسیون بود. مقرر شد این موضوع با پیگیری وحید ربیعی، دبیر فدراسیون، در مسیر تقویت جایگاه کمیته‌ها، شفاف‌سازی وظایف و افزایش کارآمدی آن‌ها دنبال شود.



پورعالی افزود: آیین‌نامه‌ها باید متناسب با نیازهای روز وزنه‌برداری کشور و اهداف توسعه‌ای فدراسیون باشند. هر جا احساس شود مقررات موجود نیازمند اصلاح، تکمیل یا بازنویسی است، باید با نگاه کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان اقدام شود.



رئیس کمیته طرح، برنامه، ارزیابی و آمار فدراسیون وزنه‌برداری در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در نشست اخیر مورد تأکید قرار گرفت، حرکت به سمت یک نظام برنامه‌ریزی و ارزیابی منسجم، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های موجود در وزنه‌برداری کشور بود. اعتقاد داریم با محور قرار دادن استان‌ها، تقویت کمیته‌های تخصصی، مستندسازی دقیق ظرفیت‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد هیئت‌ها، مربیان و داوران، می‌توان زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و توسعه متوازن وزنه‌برداری در سراسر کشور را فراهم کرد. هدف نهایی این است که هیچ ظرفیت ارزشمندی در استان‌ها نادیده گرفته نشود و برنامه‌های فدراسیون بر اساس شناخت واقعی از توانمندی‌ها و نیازهای وزنه‌برداری کشور تدوین و اجرا شود.