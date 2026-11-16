به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری به همراه هیئتی از مسئولان کشوری و استانی در سفری مطالعاتی و اقتصادی به چین، ظرفیت‌های همکاری در حوزه گردشگری، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان قزوین را بررسی می‌کند.

بازدید از پروژه‌های شاخص گردشگری و اقامتی چین و مذاکره با شرکت‌های فعال در زمینه طراحی، تجهیز و توسعه شهرک‌های گردشگری از برنامه‌های این سفر است.

یکی از محورهای اصلی این مأموریت، بررسی تجربیات چین برای اجرای پروژه شهرک گردشگری قائم در منطقه رزجرد شهرستان قزوین است؛ طرحی که با پیگیری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در دست اجرا قرار دارد.

با توجه به اجرای پروژه انتقال آب سد طالقان به قزوین و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های این شهرک، آشنایی با الگوهای طراحی و مدیریت مجموعه‌های گردشگری چندمنظوره، شیوه‌های بهره‌برداری، بازاریابی و جذب گردشگر در دستور کار هیئت قزوینی قرار گرفته است.

بررسی نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه مجموعه‌های گردشگری، شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده تجهیزات تخصصی و ارزیابی امکان انتقال تجربیات متناسب با شرایط جغرافیایی و فرهنگی قزوین، از دیگر اهداف این سفر عنوان شده است.

معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان به طرف‌های چینی و بررسی زمینه‌های گسترش همکاری میان ایران و چین در حوزه‌های گردشگری، فناوری، اقتصاد و تجارت نیز در برنامه این سفر قرار دارد.

