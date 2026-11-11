به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین، فاز نخست شهرک گردشگری قائم در منطقه رزجرد به تصویب رسید و طرح تفصیلی و سهم کاربری‌های مختلف این پروژه نیز مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت.

این شهرک گردشگری با مساحت ۸۰۰ هکتار، یکی از طرح‌های بزرگ گردشگری کشور محسوب می‌شود و پیش‌بینی شده است اجرای آن علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های جدید گردشگری، بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های تأمین آب استان قزوین را فراهم کند.

محمد نوذری، استاندار قزوین، با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: با تصویب فاز نخست و تعیین سهم کاربری‌ها، زمینه آغاز مراحل اجرایی شهرک گردشگری قائم فراهم شده و باید اقدامات لازم برای اجرای آن در آینده نزدیک دنبال شود.

وی همچنین با تشریح فرآیند بررسی و تصویب طرح‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان افزود: طرح‌های پیشنهادی ابتدا در چارچوب بررسی‌های فنی و تخصصی ۲۱ دستگاه اجرایی ارزیابی می‌شوند و پس از آن در شورای برنامه‌ریزی با حضور ۲۴ عضو دارای حق رأی مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.

استاندار قزوین تأکید کرد: مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حاصل بررسی‌های کارشناسی دستگاه‌های تخصصی است و طرح‌ها پیش از تصویب، مراحل ارزیابی فنی را طی می‌کنند.