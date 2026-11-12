به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، کشاورزی را یکی از پایه‌های اصلی توسعه استان و از مؤلفه‌های راهبردی امنیت غذایی کشور دانست و اظهار کرد: نمی‌توان برای آینده قزوین برنامه‌ریزی کرد، اما ظرفیت‌ها و مسائل بخش کشاورزی را نادیده گرفت؛ بنابراین تصمیم‌گیری در این حوزه باید با اتکا به علم، پژوهش و فناوری انجام شود.

وی افزود: مدیریت بهینه منابع آب، حفاظت از خاک و افزایش بهره‌وری باید در کانون برنامه‌های توسعه کشاورزی قرار گیرد و ساختار سنتی تولید به‌تدریج جای خود را به کشاورزی دانش‌بنیان، فناورانه و ارزش‌آفرین بدهد.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت کاربردی‌شدن تحقیقات کشاورزی تصریح کرد: پژوهش‌های علمی زمانی می‌توانند به توسعه بخش تولید کمک کنند که در پاسخ به مسائل واقعی کشاورزان و بهره‌برداران طراحی شوند و نتایج آن‌ها به عرصه‌های تولیدی راه پیدا کند.

نوذری در این بازدید، برنامه جامع راهبردی و عملیاتی مرکز برای سال ۱۴۰۵، سیاست‌گذاری طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای، برنامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و همچنین استقرار واحدهای تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار داد.

وی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را ضرورتی برای ارتقای عملکرد بخش کشاورزی دانست و بر تقویت ارتباط میان مراکز علمی و تحقیقاتی با واحدهای تولیدی تأکید کرد.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با برخورداری از ۲۲ مرکز و مؤسسه تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های تخصصی و ظرفیت‌های آموزشی، از مجموعه‌های علمی فعال در انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه تولید و توسعه کشاورزی استان به شمار می‌رود.

