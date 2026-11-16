به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری لاستیک خودرو در یک واحد لاستیک‌فروشی در شهر قزوین، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اطلاعاتی و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مرجع قضائی به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار این واحد صنفی، ۱۹۰ حلقه لاستیک خودرو را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: براساس استعلام از سامانه‌های اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، مشخص شد انبار موردنظر در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و لاستیک‌های کشف‌شده به دلیل نداشتن ثبت قانونی، خارج از شبکه رسمی توزیع محسوب می‌شوند.

طرهانی با اشاره به برآورد ۱۲ میلیارد ریالی ارزش لاستیک‌های مکشوفه از سوی کارشناسان، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متصدی انبار برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه احتکار یا تهیه و توزیع کالای قاچاق را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

