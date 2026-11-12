به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی اظهار کرد: هشتمین مرحله طرح ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی با هدف پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان و برخورد با عوامل برهم‌زننده نظم عمومی، بامداد پنجشنبه ۲۱ آبان در محله نواب جنوبی شهر قزوین اجرا شد.

وی افزود: این عملیات با هدف افزایش احساس امنیت در محله، مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، شناسایی و پاکسازی کانون‌های جرم‌خیز و دستگیری سارقان و اراذل و اوباش در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: پس از شناسایی نقاط آلوده و با هماهنگی دستگاه قضایی، گروه‌هایی از پلیس‌های تخصصی، کلانتری‌ها، پلیس راهور و یگان‌های عملیاتی در این محله مستقر شدند و عملیات پاکسازی را به اجرا گذاشتند.

طرهانی با تشریح دستاوردهای این عملیات گفت: در جریان اجرای طرح، ۷۷ متهم در ارتباط با جرائم مختلف از جمله سرقت، اعتیاد متجاهر و خرده‌فروشی مواد مخدر دستگیر شدند و هفت کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر به همراه مقادیر قابل توجهی ابزار توزین و مصرف مواد کشف شد.

وی اضافه کرد: در این عملیات یک دستگاه خودروی سواری، چهار دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه دوچرخه سرقتی نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اقدامات پلیس راهور در جریان این طرح بیان کرد: ۲۴۰ مورد اعمال قانون در معابر عمومی انجام شد و ۲۵ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و پنج دستگاه خودروی متخلف و فاقد مدارک نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

طرهانی همچنین از کشف ۳۷ قبضه سلاح سرد و هفت قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در جریان این عملیات خبر داد و تأکید کرد: پلیس با افرادی که نظم و امنیت عمومی را مختل می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های محله‌محور برای پاکسازی مناطق آلوده و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مردم و دستگاه قضایی در دستور کار مستمر پلیس استان قرار دارد.

