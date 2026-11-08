به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ذخیره‌سازی غیرمجاز سوخت در یکی از واحدهای تولیدی شهرستان تاکستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی بخش ضیاءآباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های اولیه و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار این واحد، ۴۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع و فاقد هرگونه مجوز از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه سوخت مکشوفه در دو مخزن نگهداری می‌شد، گفت: کارشناسان ارزش این محموله را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

طرهانی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.