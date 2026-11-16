به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان اطلاعات سومالی‌لند اعلام کرد پنج شهروند آمریکایی را که فعالیت‌هایشان تهدیدی برای امنیت داخلی این منطقه تلقی شده بود، برای مدتی کوتاه بازداشت کرده است.

این سازمان شامگاه یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از زمان ورود این افراد به سومالی‌لند فعالیت‌های آنها را زیر نظر داشته و تحقیقات گسترده‌ای درباره اقداماتشان انجام داده است.

با این حال، جزئیاتی درباره هویت این افراد یا اقدامات آنها منتشر نشده است. مقام‌های سومالی‌لند و وزارت خارجه آمریکا نیز تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده‌اند.

بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، این پنج آمریکایی برای شرکتی به نام «پارالل بلک» کار می‌کنند. نامه‌ای به تاریخ چهارم نوامبر که رویترز مشاهده کرده، نشان می‌دهد مقامات سومالی‌لند از آنها برای انجام مطالعات امکان‌سنجی درباره سرمایه‌گذاری‌های احتمالی دعوت کرده بود.

این منبع اعلام کرد پنج شهروند آمریکایی بعدازظهر دوشنبه با پرواز شرکت هواپیمایی اتیوپی سومالی‌لند را ترک کردند.

سومالی‌لند که در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کرد، در موقعیتی راهبردی در محل اتصال اقیانوس هند و دریای سرخ قرار دارد. رژیم صهیونیستی در دسامبر سال گذشته حاکمیت آن را به رسمیت شناخت و مقام‌های این منطقه همچنان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورها از جمله آمریکا تلاش می‌کنند.