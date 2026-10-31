دزدان دریایی سومالی یک قایق ماهیگیری ایرانی را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آذ، نیروی دریایی اتحادیه اروپا و منابع امنیتی در «پانتلند» اعلام کردند که دزدان دریایی مسلح یک قایق ماهیگیری ایرانی را در سواحل شمال شرقی سومالی به تصرف خود درآوردند.

بر اساس هشداری از سوی «مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند» (MSCIO)، قایق ماهیگیری به نام «آزینی» (Azini) ساعت ۰۹:۰۰ صبح به وقت بین المللی در روز ۲۹ اکتبر، در سواحل سومالی و در حد فاصل شهرهای ساحلی «بندر بیلا» و «حافون» در منطقه نیمه‌خودمختار «پانتلند» توقیف شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات امنیتی پانتلند گزارش داد که این اقدام توسط ۸ فرد مسلح از یک منطقه ساحلی دورافتاده در نزدیکی «بندر بیلا» صورت گرفت.

یک مقام امنیتی گفت: ۲ نگهبان سومالیایی در کشتی حضور داشتند، اما تعداد مهاجمان بیشتر بود و دزدان دریایی بر آن‌ها غلبه کردند. آن‌ها در نزدیکی ساحل مشغول ماهیگیری بودند که همین مسئله آن‌ها را در برابر ربوده شدن آسیب‌پذیر کرد.

یک منبع امنیتی دیگر اظهار داشت که ۲۱ خدمه (به‌جز آن ۲ نگهبان سومالیایی) در کشتی حضور داشتند؛ این در حالی است که مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا (MSCIO) تعداد دقیق افراد را اعلام نکرد و وضعیت ایمنی آن‌ها را «نامشخص» خواند.

به گفته مقامات امنیتی، بعدا ۴ فرد مسلح دیگر نیز وارد کشتی شدند و بدین ترتیب شمار کل دزدان دریایی حاضر در شناور به ۱۲ نفر رسید.