قزوین ظرفیت ایجاد بیش از هزار هکتار باغ جدید زیتون را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریری‌مقدم ظهر پنجشنبه در جشن زیتون با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی استان، حضور وزیر جهاد کشاورزی در طارم سفلی را فرصتی برای پیگیری مسائل کشاورزان و تقویت زیرساخت‌های این بخش دانست و ابراز امیدواری کرد این سفر به بهبود شرایط تولید و رفع موانع پیش روی بهره‌برداران منجر شود.

وی با قدردانی از تلاش کشاورزان و باغداران استان اظهار کرد: تولید محصولات کشاورزی حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز ادامه یافت و فعالان این بخش با وجود دشواری‌ها، در تأمین امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کردند.

حریری‌مقدم با تشریح جایگاه قزوین در تولیدات کشاورزی کشور بیان کرد: حدود چهار درصد محصولات کشاورزی کشور در این استان تولید می‌شود و سالانه نزدیک به پنج میلیون تن محصول زراعی و باغی از سطح ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی قزوین برداشت می‌شود.

وی افزود: قزوین با در اختیار داشتن ۲۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی، از نظر وسعت این اراضی رتبه چهارم کشور را دارد؛ ظرفیتی که در صورت تقویت زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری می‌تواند زمینه رشد بیشتر تولید را فراهم کند.

طارم سفلی؛ کانون تولید و فرآوری زیتون در قزوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به جایگاه طارم سفلی در تولید زیتون گفت: از مجموع ۱۵۲ روستای این منطقه، در ۵۶ روستا زیتون تولید می‌شود و حدود چهار هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار در بخش کشاورزی و زیتون‌کاری فعالیت دارند.

به گفته وی، ظرفیت فرآوری این محصول نیز در منطقه شکل گرفته و بیش از ۳۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک در زمینه فرآوری زیتون و ۱۴ واحد روغن‌کشی مشغول فعالیت هستند.

حریری‌مقدم ادامه داد: زیرساخت نگهداری بیش از ۷۰۰ تن روغن زیتون خام در مخازن تمام‌استیل و استاندارد نیز در طارم فراهم شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند در حفظ کیفیت محصول و تکمیل زنجیره تولید و عرضه نقش مؤثری داشته باشد.

برداشت بیش از ۸ تن زیتون در هر هکتار از باغات متراکم

وی توسعه شیوه‌های نوین باغداری را از محورهای افزایش تولید و بهره‌وری دانست و اظهار کرد: بیش از هزار هکتار از باغات زیتون استان به کشت متراکم و فوق‌متراکم اختصاص دارد و میانگین عملکرد در این باغات از هشت تن در هکتار فراتر می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت فناوری در ارتقای کیفیت محصول افزود: استفاده از ارقام تجاری جدید، تجهیزات پیشرفته روغن‌کشی و مخازن استاندارد ذخیره‌سازی می‌تواند کیفیت زیتون و روغن تولیدی را افزایش دهد و زمینه حضور مؤثرتر این محصولات در بازارهای صادراتی را فراهم کند.

حریری‌مقدم همچنین از فعالیت نهالستان زیتون استان با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۰۰ هزار اصله نهال خبر داد و گفت: در بخش توسعه سامانه‌های آبیاری نیز طرح آبیاری تجمیعی تحت فشار باغات زیتون در سطح ۴۳۵ هکتار از اراضی روستای آلتین‌کش اجرا شده است.

انتقال آب به باغات چهار روستای طارم در دستور کار است

وی تأمین آب پایدار را یکی از الزامات توسعه باغداری در منطقه عنوان کرد و افزود: طرح انتقال آب کشاورزی به طول ۱۸ کیلومتر برای تأمین آب باغات چهار روستا در دستور کار قرار دارد که اجرای آن می‌تواند به پایداری تولید و تقویت فعالیت باغداران کمک کند.

حریری‌مقدم تأکید کرد: با اختصاص اعتبارات ملی، پیش‌بینی یارانه‌های حمایتی و فراهم شدن تسهیلات بانکی موردنیاز، ظرفیت ایجاد باغات جدید زیتون در بیش از هزار هکتار از اراضی مستعد استان وجود دارد.

وی توسعه سطح زیرکشت، تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای فناوری فرآوری و بهبود کیفیت روغن زیتون را از ضرورت‌های پیش روی این بخش برشمرد و خاطرنشان کرد: تحقق این برنامه‌ها می‌تواند درآمد زیتون‌کاران را افزایش دهد، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند و جایگاه قزوین را در بازارهای داخلی و صادراتی ارتقا بخشد.

