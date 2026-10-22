به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریری‌مقدم بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار و جمعی از مسئولان و نمایندگان بخش کشاورزی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی، استمرار تولید و تأمین غذا در شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌های تحمیل‌شده به کشور است.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، روند تأمین و تولید مواد غذایی در کشور متوقف نشد و تداوم این جریان، آرامش خاطر مردم و یکی از دستاوردهای مهم بخش کشاورزی بود.

امنیت غذایی، بخشی از امنیت ملی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با قدردانی از همراهی وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وزارتخانه، استاندار، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه، برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات حضوری و مجازی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و فعالان این بخش به استمرار تأمین غذا در استان کمک کرد.

حریری‌مقدم با تأکید بر پیوند امنیت غذایی و امنیت ملی، ادامه داد: استمرار فعالیت تولیدکنندگان و تأمین کالاهای اساسی، از موضوعات مهمی بود که در این دوره مورد توجه مسئولان قرار گرفت.

اصلاح نظام تخصیص ارز و کاهش انحصار در واردات

وی اصلاح نظام تخصیص ارز و انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن را از اقدامات دولت چهاردهم در مسیر مقابله با رانت و انحصار دانست و گفت: این اصلاحات در شرایط بحرانی می‌تواند بر روند تأمین کالاهای اساسی اثرگذار باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین به افزایش ۳۶ درصدی تعداد واردکنندگان کالاهای اساسی، با ثابت ماندن حجم واردات، اشاره کرد و کاهش سهم برخی شرکت‌های محدود از واردات این کالاها از بیش از ۵۰ درصد به حدود ۲۰ درصد را نمونه‌ای از کاهش تمرکز و انحصار در این حوزه برشمرد.

درخواست حمایت ملی برای انتقال آب به دشت قزوین

حریری‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود، انتقال آب به دشت حاصلخیز قزوین را از مسائل مهم بخش کشاورزی استان دانست و خواستار حمایت ملی برای پیشبرد این طرح شد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی اظهار کرد: اجرای طرح‌های انتقال آب با لوله، پوشش انهار سنتی و بهبود شیوه‌های انتقال آب می‌تواند به کاهش هدررفت و بهره‌وری بیشتر منابع آبی در مزارع کمک کند.

ضرورت مدیریت محدودیت‌های انرژی در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر پذیرش ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت انرژی در کشور، خواستار آن شد که آثار محدودیت‌های انرژی بر بخش کشاورزی تا حد امکان در حلقه‌های پایانی زنجیره اثرگذاری قرار گیرد تا استمرار تولید و تأمین محصولات کشاورزی با اختلال مواجه نشود.

رفع تداخلات اراضی کشاورزی در قزوین

حریری‌مقدم در پایان به روند اجرای طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی استان اشاره کرد و از همکاری مسئولان و دستگاه‌های مرتبط در پیشبرد این طرح قدردانی کرد.

وی با اشاره به آغاز این فرایند از سال ۱۳۹۴، از رؤسای ادوار سازمان جهاد کشاورزی، مجموعه دادگستری، ثبت اسناد، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های همکار تشکر کرد و بر اهمیت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی تأکید داشت.



