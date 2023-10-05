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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران خبر داد؛

رانش زمین در ۳ روستای مازندران/خسارت سیلاب در روستاهای نوشهر

رانش زمین در ۳ روستای مازندران/خسارت سیلاب در روستاهای نوشهر

ساری- مدیرکل مدیریت بحران مازندران از رانش زمین در سه روستای استان در مناطق شرقی و غربی خبر داد.

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شدید و رگباری در استان گفت: بارندگی شدید سبب آبگرفتگی معابر در بیشتر مناطق استان از جمله نواحی غربی شده است.

وی با عنوان اینکه حجم و میزان بارش‌ها قابل توجه بوده است، افزود: در بهشهر ۱۲۰ میلی متر، نوشهر ۱۰۰، گلوگاه ۸۰ و ساری ۴۵ میلی متر بارندگی داشتیم.
وی از بروز خسارت و آبگرفتگی و سیلاب در روستاهای صلاح الدین کلاً، سنگتو و مزگا نوشهر خبر داد و گفت: در روستاهای تله مرزن آباد، زکریاکلای چهاردانگه و پیجد محور سفیدکوه نکا با رانش روبرو بودیم.

وی با اشاره به ریزش سنگ در محور سوادکوه از پاکسازی مسیر و برقراری تردد در محور خبر داد و گفت: سامانه بارشی تا نیمه شب در استان حاکم است و اکنون از نواحی غربی به نواحی مرکزی وشرقی کشیده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از آماده باش دستگاه‌های امدادی و خدماتی برای مقابله با بحران در استان خبر داد.

کد مطلب 5903720

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