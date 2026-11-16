به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با اهل سنت استان بوشهر اظهار کرد: شهدای اهل سنت و ایثارگران این جامعه با فداکاری در مسیر دفاع از مردم و کشور، نقش ارزشمندی در اعتلای ایران اسلامی ایفا کردند.

وی با استقبال از پیشنهاد ساخت مستند درباره زندگی و فعالیت‌های شهدای اهل سنت استان افزود: ثبت و بازخوانی زندگی این شهدا فرصتی برای معرفی رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های آنان و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به شناسایی ۳۴ شهید اهل سنت در استان تصریح کرد: فداکاری این شهدا جلوه روشنی از وحدت و همبستگی میان جامعه ایثارگری اهل سنت و تشیع است و نشان می‌دهد دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی فراتر از تفاوت‌های مذهبی، عامل مشترک ملت ایران بوده است.

حیدری ادامه داد: در این نشست همچنین بر انجام تحقیقات درباره زندگی آزادگان، ائمه جمعه شهید و جانبازانی که در این عرصه فعالیت داشته‌اند تأکید شد تا پس از گردآوری و بررسی اطلاعات، مستندهای جداگانه‌ای برای معرفی شخصیت و خدمات آنان تولید شود.

وی تهیه این مستندها را اقدامی مؤثر در پاسداشت مقام ایثارگران و تبیین نقش جامعه اهل سنت در دفاع از ایران اسلامی دانست و خواستار پیگیری مطالعات و مستندسازی دقیق زندگی این افراد شد.