۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

حیدری: ۵۷ نفر در استان بوشهر شهید شدند

بوشهر- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه حملات آمریکایی ـ صهیونی ۵۷ نفر در استان بوشهر شهید شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر پنجشنبه در آئین چهلمین روز شهادت رهبر شهید امت با گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر فقید از نقش‌آفرینی مردم، ایثارگران و خانواده‌های شهدا در ۴۰ روز گذشته و نیز جایگاه بنیاد شهید در رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا سخن گفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به جنگ تحمیلی ۴۰ روزه حملات آمریکایی ـ صهیونی اظهار داشت: در این مدت ۵۷ نفر در استان به شهادت رسیدند. از این شهدا، ۲۲ نفر بنا بر وصیت و محل تولد برای تشییع و تدفین به استان‌های زادگاه منتقل شدند و ۳۵ شهید نیز در استان بوشهر و در گلزار شهدای شهرها و روستاها به خاک سپرده شدند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه مقام رهبری شهید، بر عظمت شخصیتی و نقش تاریخی ایشان تأکید کرد و افزود: راه و آرمان‌های شهدا چراغ هدایت نسل‌های آینده است و حفظ و ادامه این مسیر وظیفه‌ همگانی محسوب می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید بوشهر با اشاره به مأموریت‌های این نهاد تصریح کرد: بنیاد شهید وظیفه خود می‌داند با تمام توان در کنار خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران باشد. رسیدگی به مطالبات این عزیزان، اولویت همیشگی ماست و در روزهای اخیر نیز این حمایت‌ها تقویت شده است.

حیدری در ادامه، مهم‌ترین عامل ایستادگی کشور در برابر تهدیدات را حضور مردم در میدان دانست و گفت: در ۴۰ روز گذشته، مردم بوشهر و سراسر کشور با حضور گسترده نشان دادند که در کنار آرمان‌های شهدا و مسیر مقاومت هستند. همین حضور پررنگ باعث شد دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار همراهی مردم، تلاش مسئولان و فداکاری ایثارگران، مسیر مقاومت و پایداری تا پیروزی نهایی ادامه یابد.

کد مطلب 6796607

