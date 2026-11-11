به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصری اظهار کرد: پس از فوت این مادر پس از زایمان و وصول گزارش مربوطه، بلافاصله پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شد.

وی با اشاره به پیگیری دقیق و کارشناسی این پرونده افزود: این موضوع به منظور بررسی دقیق و موشکافانه علل و عوامل وقوع حادثه و تعیین میزان تقصیر یا قصور احتمالی کادر درمان و بیمارستان مربوطه، به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شده و تحقیقات مقدماتی در این رابطه در حال انجام است.

معاون دادستان اهواز خاطرنشان کرد: اقدامات قانونی لازم از جمله بررسی مدارک بالینی، اخذ نظریه تخصصی پزشکی قانونی و تحقیق از عوامل دخیل در روند درمان در دستور کار قرار دارد و نتایج رسیدگی پس از تکمیل فرآیند دادرسی و اعلام نظر کارشناسان مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.