2900 هکتار از اراضی شالیکاری رشت به کشت دوم اختصاص می یابد

علی اکبر برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: کشت دوم به رغم استفاده بهینه از عرصه های کشاورزی موجب تحول اقتصادی خانوارهای کشاورزو رونق بازار می شود.

وی گفت: شبدر، جو، لوبیای پاییزه، باقلا بروکه، کلزا، پاچ باقلا، سبزیجات برگی، غده ای و راتون از جمله محصولات کشت دوم در سطح این شهرستان است.

برجسته همچنین بیان داشت: شهرستان رشت دارای 74 هزار هکتار اراضی در هفت مرکز کوچصفهان، پسیخان، پیربازار، لشت نشاء، خمام، خشکبیجار و سنگر است که 64 هزار هکتار اراضی شالیکاری و بقیه اراضی باغی هستند.

این مسئول ادامه داد: امسال 97 درصد از اراضی شالیکاری این شهرستان به زیر کشت رفته و بقیه به دلیل نزدیکی به شهر، افزایش قیمت افزوده و تغییر کاربری به زیر کشت نرفته است.

برجسته اعلام کرد: امسال 64 هزار هکتار از اراضی شهرستان رشت به زیر کشت ارقام بومی برنج همچون هاشمی، کاظمی، حسن سرا، طارم و بقیه ارقام پر محصول نظیر خزر، درفک، کادوس و هیبرید رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی رشت همچنین یادآور شد: از مجموع اراضی شالیکاری به زیر کشت رفته در این شهرستان 16 درصد آن خوشه زنی شده است.