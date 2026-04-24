فرماندار رشت: شخم اول در ۴۵ درصد شالیزارها انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر جمعه به همراه بخشدار مرکزی از سد پسیخان بازدید کرد و در جریان تأمین آب کشاورزی قرار گرفت.

میرغضنفری با اشاره به ظرفیت ۴ مترمکعب بر ثانیه بند انحرافی سد پسیخان، اظهار کرد: این سد نقش مهمی در تأمین آب اراضی کشاورزی منطقه دارد.

وی اقدامات انجام‌شده برای آمادگی فصل زراعی را شامل لایروبی بیش از ۱۴۰ کیلومتر از انهار در بخش‌های مختلف، تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ، احداث و بازسازی دریچه‌های فلزی و لایروبی آب‌بندان‌های لیچاه (۹۶ هکتار) و امین‌آباد (۲۰ هکتار) برشمرد.

فرماندار رشت با اشاره به ۵۲ هزار هکتار اراضی شالیزاری در قالب ۷ مرکز جهاد کشاورزی، تصریح کرد: عملیات شخم اول در ۴۵ درصد اراضی (۲۲ هزار و ۹۷۶ هکتار) انجام شده و احداث خزانه نیز به ۴۳ درصد رسیده است. همچنین تا امروز بیش از ۲۰ هکتار نشاکاری صورت گرفته است.

میرغضنفری بر رعایت تقویم زراعی و زمان‌بندی رهاسازی آب سد سفیدرود تأکید کرد و گفت: با ذخیره ۹۲۰ میلیون مترمکعبی آب پشت سد، تلاش می‌کنیم آب به‌صورت عادلانه توزیع شود.

وی از توزیع ۵۱۰۰ تن از سهمیه ۹ هزار تنی کود شیمیایی خبر داد و افزود: این مقدار نسبت به سال گذشته رشد ۱۳۰ درصدی داشته است.

فرماندار رشت با قدردانی از دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای، از کشاورزان خواست با همراهی خود زمینه یک فصل پربرکت را فراهم کنند.