زیان 20 میلیارد تومانی هواپیمایی هما در سال 86

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسامی امروز در جمع خبرنگاران گفت: تا زمانی که شرایط سوددهی و کاهش زیان شرکت هواپیمایی هما فراهم نشود، نمی توان زمان دقیقی برای آغاز واگذاری سهام آن اعلام کرد.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایرافزود: در صورتی که مسئولان با وجود شرایط موجود، بر روند واگذاری سهام ایران ایر اصرار داشته باشند باید نحوه واگذاری آن توسط سازمان خصوصی سازی و بورس تعیین شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که شرکتهای سوددهی مانند فولاسازان و برخی دیگر از کارخانجات با حاشیه سود 20 تا 30 درصد در بازار سهام حضور دارند نمی توان سهام شرکت هواپیمایی ایران ایر را با سود 2 تا 3 درصد عرضه کرد، زیرا اساسا حاشیه سود شرکتهای هواپیمایی پایین است.

حسامی ابراز داشت: زیان شرکت هواپیمایی ایران ایر در سال 84 حدود 40 میلیارد تومان بود و در سال 85 به 26 میلیارد تومان زیان کاهش یافت و در سال86 زیان هما به 20 میلیارد تومان رسید که با وجود ثابت بودن درآمد و تورم موجود دست آورد بزرگی بود.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر در پاسخ به این سئوال که روند جذب سوبسیدهای دولتی و یارانه سوخت هواپیمای این شرکت طی سالهای فوق چگونه بوده است؛ پاسخ دقیقی نداد و به ذکر این که ما هم مطابق سایر بخشها از یارانه سوخت هواپیما استفاده کرده ایم، اکتفا کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ناوگان هوایی هما 43 فروند در ایران ایر و 8 فروند در ایران ایرتور است ودر سال جاری دو فروند هواپیمای کارگو نیز خریداری شده است.

حسامی درباره حجم خرید تجهیزات فرودگاهی توسط ایران ایر نیز اظهار داشت: در سال گذشته 25 میلیون دلار تجهیرات فرودگاهی توسط هما خریداری شد که این رقم در سال جاری به 35 میلیون دلار می رسد و تا دو سال آینده کلیه تجهیزات فرودگاهی شرکت هواپیمایی ایران ایر به روز می شود.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی شرکت هواپیمایی ایران ایر خاطر نشان کرد: 15 دستگاه اتوبوس فرودگاهی توسط ایران ایر خریداری شده است که 5 دستگاه آن به کشور وارد و مابقی در حال ورود به کشور است.

به گفته وی، وزارت دفاع نیز قرارداد خرید تعدادی هواپیمای توپولوف204 با روسیه منعقد کرده است که این نوع هواپیماها در مقایسه با نسل قبلی توپولوفها بسیار به روز هستند و تعدادی دیگر از توپولوفهای استیجاری روسی که خریداری شده اند، در وضعیت تزیینات داخلی آنان تغییراتی اعمال خواهد شد.

وی در پایان تایید ایمنی پروازهای اروپایی شرکت هواپیمایی ایران ایر را با وجود شرایط سخت سیاسی کشور، بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: البته برخی از ایرادات مطرح شده از سوی سافا(کمیته ایمنی پروازهای هوایی اتحادیه اروپا) شبهه سیاسی بودن داشت اما با وجود این شرکت ایران ایر با رفع آنان سعی در بی نقص بودن پروازهای عملیاتی خود نمود و تاییدیه لازم را به دست آورد .